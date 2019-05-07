AK Parti'li Orhan Bozkurt'tan Athena Gökhan'a tepki: Edepsiz

Cumhurbaşkanlığı Müşaviri ve Cumhurbaşkanlığı Kongre Kültür Merkezi Müdürü Orhan Karakurt, Ekrem İmamoğlu için ''Bugünün Atatürk'üdür'' benzetmesi yapan Gökhan Özoğuz'a ''Edepsiz'' şeklinde karşılık verdi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun, İstanbul'da seçimlerin yenileceğini duyurmasının ardından liderler, konuyla ilgili görüşlerini aktarırken Ekrem İmamoğlu, dün akşam yaptığı "Artık herkes konuşacak, sanatçılar da konuşacak" açıklamasının ardından birçok sanatçı, sosyal medyada düşüncesini dile getirdi.

Twitter'dan Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle son zamanlarda gündem olan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un 'Atatürk' benzetmesi Cumhurbaşkanlığı Müşaviri ve Cumhurbaşkanlığı Kongre Kültür Merkezi Müdürü Orhan Karakurt'u kızdırdı.

''Bugünün Atatürk'üdür kendisi''

Gökhan Özoğuz, Twitter'da Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek şunları yazdı:

"10 Kasım 1938 den bu yana İlk defa bir siyasi duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır! Dönemler şartlarına göre değerlendirilir! Benim için ilkelerini benimseyişi, edebi ve kucaklaması ile bugünün Atatürk'üdür kendisi!"

10 Kasım 1938 den bu yana İlk defa bir siyasi ;Duruşu ,Doğruluğu ve İleri görüşü ile Atatürk den sonraki sancağı eline almıştır!

Dönemler şartlarına göre değerlendirilir!

Benim için

İLKELERİNİ BENİMSEYİSİ, EDEBİ VE KUCAKLAMASI İLE

"BUGÜNÜN ATATÜRK Ü DÜR KENDİSİ!"@ekrem_imamoglu — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) 6 Mayıs 2019

"Şaka mısın oğlum sen''

Cumhurbaşkanlığı Müşaviri ve Cumhurbaşkanlığı Kongre Kültür Merkezi Müdürü Orhan Karakurt da Özoğuz'a şu ifadeleri kullandı:

"Şaka mısın oğlum sen. Bir konser kaparım diye yaptığın yalamalığı anlarız da. Atatürk'ü bu kadar fütursuz kullanma edepsizliğini anlayamıyoruz. Bırakın artık bu ülkenin değerlerini üç kuruş menfaatiniz için kullanmayı Biraz edepli olun yeter artık."

Şakamısın oğlum sen. Bir konser kaparım diye yaptığın yalamalığı anlarız da. Atatürk'ü bu kadar fütursuz kullanma edepsizliğini anlayamıyoruz. Bırakın artık bu ülkenin değerlerini üç kuruş menfaatiniz için kullanmayı Biraz edepli olun yeter artık. — Orhan Karakurt (@orhankrkrt) 7 Mayıs 2019

''Kişinin sarfettiği söz kendini ortaya koyuş biçimidir''

Gökhan Özoğuz ise son yaptığı paylaşımda şunları ifade etti;

''Bizim grubun adı athena biz arada arkadaşlarla çalıp söylüyoruz kendi aramızda. CB müsteşarı bey Ekrem Beye Atatürk gibi dediğim için edepsiz! Konser kapmaya çalışan yalama demiş! Kişinin sarfettiği söz kendini ortaya koyuş biçimidir. Biz saygıda hiç kusur etmeyiz.''