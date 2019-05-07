HDP 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimi için stratejisini açıkladı

HDP'den 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul seçimleri hakkında strateji açıklaması geldi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin konuştu.

Temelli 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri için, "HDP üzerinden manipülasyonlara gerek yok" ifadelerini kullandı. YSK'nın aldığı kararı da yorumlayan 'İstanbul için aday çıkaracaklar mı?' sorusunun yanıtını da verdi.

İşte söyledikleri:



-HDP aday çıkaracak mı? Evet, HDP nerede bir haksızlık hukuksuzluk varsa HDP orada olacak. HDP’siz bir 31 Mart olmazdı, HDP’siz bir gelecek de olmaz. Bizim ne yapacağımızla vakit harcamayın. Esas siz ne yapacaksınız. Bu tweet uzmanları, bir bakıyorsunuz herkes CHE olmuş. Siz bırakın HDP’nin ne yapacağını siz ne yapacaksınız?

-23 Haziran seçimleri, bu otoriter sistemin aradığı referandumdur. Tüm demokrasi güçleri ortaklaşmalıdır, bu bir demokrasi ittifakı çağrısıdır.

-HDP Türkiye seçimlerini belirleyen çok güçlü siyasal bir harekettir. Değişim ve dönüşümün önünü açtık. Demokrasi mutlaka HDP ile gelecek. İstedikleri kadar bağırsınlar HDP’yi demokratik siyasetin dışına itmeye çalışıyorlar. Bu cumhuriyet demokratikleşecek. Barış bu topraklarda yeşerecek. Bu da sizlerin mücadelesiyle olacak.

(Erdoğan'a) Geçen diyor ki bugüne kadar konuşmadım hep sustum. Sen hep sus seni mutlaka susturacağım.



-"YSK bütün meşruiyetini yitirmiştir. Tüm Türkiye'yi uyardık ama Türkiye halkları dönüp de Muş'a, Malazgirt'e bakmadılar. Defalarca uyardık, şimdi kıyamet kopuyor, tabii kopacak ama bunun böyle olacağı belliydi.

-Mazbatayı gasp etmiş olabilirler ama bizler halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Hukuksuzluk her yerde.