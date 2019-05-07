HABER /  HDP

HDP 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimi için stratejisini açıkladı

HDP 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimi için stratejisini açıkladı

HDP'den 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul seçimleri hakkında strateji açıklaması geldi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin konuştu.

Temelli 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri için, "HDP üzerinden manipülasyonlara gerek yok" ifadelerini kullandı. YSK'nın aldığı kararı da yorumlayan 'İstanbul için aday çıkaracaklar mı?' sorusunun yanıtını da verdi.

İşte söyledikleri:

-HDP aday çıkaracak mı? Evet, HDP nerede bir haksızlık hukuksuzluk varsa HDP orada olacak. HDP’siz bir 31 Mart olmazdı, HDP’siz bir gelecek de olmaz. Bizim ne yapacağımızla vakit harcamayın. Esas siz ne yapacaksınız. Bu tweet uzmanları, bir bakıyorsunuz herkes CHE olmuş. Siz bırakın HDP’nin ne yapacağını siz ne yapacaksınız?

-23 Haziran seçimleri, bu otoriter sistemin aradığı referandumdur. Tüm demokrasi güçleri ortaklaşmalıdır, bu bir demokrasi ittifakı çağrısıdır.

-HDP Türkiye seçimlerini belirleyen çok güçlü siyasal bir harekettir. Değişim ve dönüşümün önünü açtık. Demokrasi mutlaka HDP ile gelecek. İstedikleri kadar bağırsınlar HDP’yi demokratik siyasetin dışına itmeye çalışıyorlar. Bu cumhuriyet demokratikleşecek. Barış bu topraklarda yeşerecek. Bu da sizlerin mücadelesiyle olacak.

(Erdoğan'a) Geçen diyor ki bugüne kadar konuşmadım hep sustum. Sen hep sus seni mutlaka susturacağım.


-"YSK bütün meşruiyetini yitirmiştir. Tüm Türkiye'yi uyardık ama Türkiye halkları dönüp de Muş'a, Malazgirt'e bakmadılar. Defalarca uyardık, şimdi kıyamet kopuyor, tabii kopacak ama bunun böyle olacağı belliydi.

-Mazbatayı gasp etmiş olabilirler ama bizler halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Hukuksuzluk her yerde. 

İlgili Haberler
Erdoğan: "Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değildir" İşte Ekrem İmamoğlu'nun yerine 23 Haziran'a kadar İstanbulu yönetecek isim Kemal Kılıçdaroğlu "Kendilerine hakim dendiği için utanırlar mı onu da bilmiyorum"
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Siyasi partiler yeniden aday belirleyebilir mi? 10 soruda yenilenen İstanbul seçimi
Foto Galeri Siyasi partiler yeniden aday belirleyebilir mi? 10 soruda yenilenen İstanbul seçimi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fitch Ratings'den çok tartışılacak "İstanbul seçimi" yorumu!
Fitch Ratings'den çok tartışılacak "İstanbul seçimi" yorumu!
LYS'de "Çırılçıplak soyulup arandım" iddiası! Savcılık düğmeye bastı
LYS'de "Çırılçıplak soyulup arandım" iddiası! Savcılık düğmeye bastı
İşte Ekrem İmamoğlu'nun yerine 23 Haziran'a kadar İstanbulu yönetecek isim
İşte Ekrem İmamoğlu'nun yerine 23 Haziran'a kadar İstanbulu yönetecek isim
Liseli Sıla'ya rüyasında intihar etmesi gerektiği söylenince
Liseli Sıla'ya rüyasında intihar etmesi gerektiği söylenince
Beşiktaş saldırısında yaralanan polisten kahreden haber şehit oldu
Beşiktaş saldırısında yaralanan polisten kahreden haber şehit oldu
Trump Iraklı mahkumu öldüren eski ABD askerini affetti
Trump Iraklı mahkumu öldüren eski ABD askerini affetti
ÖNCEKİ HABERLER
YSK üyeleri kimler YSK üyelerini kim seçiyor isim isim YSK üyeleri tam liste
YSK üyeleri kimler YSK üyelerini kim seçiyor isim isim YSK üyeleri tam liste
Sine-i Millet nedir sine-i millete dönünce ne olur?
Sine-i Millet nedir sine-i millete dönünce ne olur?
Cengiz Topaktaş kimdir aslen nereli YSK üyesi kim ret oyu kullandı?
Cengiz Topaktaş kimdir aslen nereli YSK üyesi kim ret oyu kullandı?
Refik Eğri aslen nereli YSK üyeleri kimdir evet oyu verenler kim?
Refik Eğri aslen nereli YSK üyeleri kimdir evet oyu verenler kim?
İngiltere'de ayın teknik direktörü Guardiola
İngiltere'de ayın teknik direktörü Guardiola
2022 maaşları ne zaman ödenir Mayıs ayı ödeme takvimi 2019
2022 maaşları ne zaman ödenir Mayıs ayı ödeme takvimi 2019
Üniversite sınavı ne zaman 2019 AYT-TYT-YDT sınav oturum takvimi
Üniversite sınavı ne zaman 2019 AYT-TYT-YDT sınav oturum takvimi
Vali Ali Yerlikaya aslen nereli kaç yaşında İstanbul Valisi kimdir?
Vali Ali Yerlikaya aslen nereli kaç yaşında İstanbul Valisi kimdir?
Yorumlar 1 yorum