Refik Eğri aslen nereli YSK üyeleri kimdir evet oyu verenler kim?

11 üyeden oluşan YSK kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçimler 23 Haziran'da yeniden yapılacak. Peki İstanbul seçimlerine evet oyu kullanan 7 üyeden biri olan Refik Eğri kimdir, aslen nereli, YSK üyesi Refik Eğri kaç yaşında.

Refik Eğri kimdir YSK üyesi Refik Eğri aslen nereli soruları merak konusu oldu.

YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili kararı 4 ret oyuna karşı 7 evet oyuyla alındı. YSK’nın kararı sonrası YSK kararında evet ve ret oyu veren YSK üyelerinin isimleri Twitter’da sosyal medyada tek tek paylaşıldı. İstanbul kararı için ret oyu veren Cengiz Topaktaş ise Twitter’da TT listesine girdi. Sosyal medya kullacılarından bazıları YSK üyelerini eleştirdi, bazıları da destek verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK'nın kararına göre İstanbul seçimleri 23 Haziran 2019 Pazar günü tekrarlanacak.

İşte evet ve ret oyu veren YSK üyeleri:

Ret oyu verenler: Sadi Güven, Kürşat Hamurcu, Cengiz Topaktaş ve Yunus Aykın ret oyu verdiler.

Evet oyu verenler: Muharrem Akkaya, Nakiddin Buğday, Erhan Çiftçi, Zeki Yiğit, Faruk Kaymak, İlhan Hanağası, Refik Eğri

YSK ÜYE SAYISI KAÇ: YSK ile ilgili merak edilen bir diğer soru da üye sayısı oldu. YSK 7 asil, 4 yedek üye olmak üzere 11 kişiden oluşur.

Bu üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca, kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçiliyor.

Üyeler de, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve başkanvekili seçiyor.

Ayrıca seçime katılan siyasi partilerden, en son yapılan milletvekili genel seçiminde en çok oy almış dört siyasi parti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler, o siyasi parti genel başkanları tarafından yetki verilmiş olması şartıyla YSK'da bir asıl ve bir yedek temsilci bulundurabiliyor.

Bu temsilciler, kurulun bütün çalışmalarına ve görüşmelerine katılıyor ancak oy kullanamıyorlar.

YSK'nın internet sitesinde işlevi ile ilgili, "Yüksek Seçim Kurulu hem idari hem de seçim yargısı ile görevli, verdiği kararlara karşı hiçbir merciye başvurulamayan, nevi şahsına münhasır, bağımsız bir Kuruldur" ifadesi kullanılmaktadır.

YSK NASIL KARAR VERİYOR: YSK itirazları belge ve delil kontrolü ile denetliyor. İtirazda bulunanın itirazı ile sunduğu belgenin uyumuna bakılıyor. YSK kurulu daha sonra ise bir karar veriyor. Karar salt çoğunluk yöntemi ile alınıyor. Kurulda bir karar konusunda eşitlik söz konusu olursa son kararı Başkan veriyor.

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