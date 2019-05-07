HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Android telefonlara 'Gece Modu' müjdesi

Android telefonlara 'Gece Modu' müjdesi

ANDROID Q merakla beklenirken yeni işletim sisteminin dikkat çeken özellikleri de konuşulmaya başlandı. En dikkat çeken özellik ise Android telefonlarına sunulacak gece modu özelliği olacak.

Android Q işletim sistemine sahip telefonların gün doğumundan gün batımına kadar gündüz modunda, gün batımından gün doğumuna kadar ise gece modunda kalması bekleniyor.

Gece modunun aktif hale gelmesiyle birlikte menülerin tamamen kararacağı yeni işletim sisteminde amaç hem gözü daha az yormak hem de telefonların pil tasarrufu yapması.

android q

Google'a yakın kaynaklara göre telefonlar gün doğumu ve gün batımına göre gece moduna otomatik olarak geçecek yani kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmayacak.

Android Q'nun ayrıntıları 7-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Google I/O etkinliğinde tanıtılacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu'ndan "YSK'nın İstanbul kararına" zehir zemberek sözler!
Kılıçdaroğlu'ndan "YSK'nın İstanbul kararına" zehir zemberek sözler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımız belli, Binali Yıldırım Bey
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımız belli, Binali Yıldırım Bey
Fahrettin Altun'dan yeni bir çözüm süreci olacak iddasına yanıt
Fahrettin Altun'dan yeni bir çözüm süreci olacak iddasına yanıt
Ekrem İmamoğlu: Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur
Ekrem İmamoğlu: Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur
CHP İstanbul seçimine katılma kararı aldı CHP Parti Meclisi'nden son dakika açıklaması
CHP İstanbul seçimine katılma kararı aldı CHP Parti Meclisi'nden son dakika açıklaması
Metroda başörtülü kadına saldırı davasında karar
Metroda başörtülü kadına saldırı davasında karar
ÖNCEKİ HABERLER
Merakla beklenen Google I/O başlıyor peki etkinlikte neler olacak?
Merakla beklenen Google I/O başlıyor peki etkinlikte neler olacak?
2022 maaşları ne zaman ödenir Mayıs ayı ödeme takvimi 2019
2022 maaşları ne zaman ödenir Mayıs ayı ödeme takvimi 2019
YSK Başkanı Sadi Güven kimdir aslen nereli YSK üyesi kim ret oyu kullandı?
YSK Başkanı Sadi Güven kimdir aslen nereli YSK üyesi kim ret oyu kullandı?
Vali Ali Yerlikaya aslen nereli kaç yaşında İstanbul Valisi kimdir?
Vali Ali Yerlikaya aslen nereli kaç yaşında İstanbul Valisi kimdir?
Kapadokya Rus turistlerin cazibe merkezi haline geldi
Kapadokya Rus turistlerin cazibe merkezi haline geldi
Ekrem İmamoğlu eşi ne iş yapıyor Dilek İmamoğlu kimdir yaşı kaç?
Ekrem İmamoğlu eşi ne iş yapıyor Dilek İmamoğlu kimdir yaşı kaç?
Rüyada boşalıp cünüp olmak orucu bozar mı Diyanet cevabı nedir?
Rüyada boşalıp cünüp olmak orucu bozar mı Diyanet cevabı nedir?
Refik Eğri aslen nereli YSK üyeleri kimdir evet oyu verenler kim?
Refik Eğri aslen nereli YSK üyeleri kimdir evet oyu verenler kim?
Yorumlar