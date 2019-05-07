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Bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2019 kaç para verilecek?

Bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2019 kaç para verilecek?

Devlet tarafından emeklilere bayram öncesinde verilen 1000 liralık bayram ikramiyesi ne zaman verilecek sorusu merak konusu oldu. Geçen sene uygulamaya geçen sistem bu yılda emeklilere uygulanacak. 2019 yılında 1000 liralık emekli bayram ikramiyesi Mayıs ve Ağustos aylarında ödenecek.

Bayram ikramiyesi bu sene ne zaman ödenecek sorusu merak konusu oldu. Hükümet tarafından emeklilere bayram öncesinde verilen 1000 liralık ikramiye bu sene Mayıs ve Ağustos ayında ödenecek.  Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor.

Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak.

Yeni emekliler de ikramiye alacak: Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019'da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.

Haziran'da emekli olana ikincisi ödenecek: Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

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