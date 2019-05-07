HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Merakla beklenen Google I/O başlıyor peki etkinlikte neler olacak?

Merakla beklenen Google I/O başlıyor peki etkinlikte neler olacak?

Her yıl düzenlenen geliştirici etkinliği Google i/o, 7-9 Mayıs tarihleri arasında Kaliforniya'da gerçekleştirilecek. Ekinlikte Google'ın Pixel 3a ve Pixel 3a XL'i duyurması bekleniyor.

399 dolardan başlayan fiyatlarla satılması beklenen yeni telefonlar Android Q işletim sistemi kurulu olarak kullanıcılara sunulacak. Pixel 3 ve Pixel 4 telefonları arasında bir geçiş telefonu olması beklenen Pixel 3a'nın 5.6 inç'lik ekranı olacak. Pixel 3a XL ise 6 inç'lik daha büyük bir ekrana sahip olması bekleniyor. 

Google'ın en yeni mobil işletim sistemi olan Android Q da bu etkinlikte tanıtılacak. Android Q, telefonlara yüklenecek en yeni mobil işletim sistemi olma özelliği taşıyor. Mart ayında ilk resmi beta sürümü yayınlanan Android Q, kullanıcıların uzun zamandır beklediği 'gece modu'nu  telefonlara getiriyor. Android Q'da dahili ekran kaydı, daha iyi bildirim yönetimi ve uygulama izinlerinde daha detaylı ayar yapabilme özellikleri de bulunuyor.

Google'ın haftalar önce duyurduğu Google Stadia platformuyla ilgili yeni detaylar da Google i/o etkinliğinde ortaya çıkacak. İnternet üzerinden oyun oynanabilen bir platform olan Google Stadia, herhangi bir konsol ya da sistem gereksinimi bulunmadan kullanıcıların oyun oynamasına imkan sağlıyor. Oyun kurulumu ya da güncelleme gibi sorunları barındırmayan yeni platformun oyun dünyasında yeni ufuklar açması bekleniyor.

Android TV'de gelecek dönemde göreceğimiz bir dizi yeniliğin de paylaşılacağı etkinlikte Android Automotive, Chrome OS, Wear OS, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve Chromecast servislerindeki son yenilikler de tanıtılacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımız belli, Binali Yıldırım Bey
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımız belli, Binali Yıldırım Bey
Fahrettin Altun'dan yeni bir çözüm süreci olacak iddasına yanıt
Fahrettin Altun'dan yeni bir çözüm süreci olacak iddasına yanıt
Ekrem İmamoğlu: Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur
Ekrem İmamoğlu: Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur
CHP İstanbul seçimine katılma kararı aldı CHP Parti Meclisi'nden son dakika açıklaması
CHP İstanbul seçimine katılma kararı aldı CHP Parti Meclisi'nden son dakika açıklaması
Metroda başörtülü kadına saldırı davasında karar
Metroda başörtülü kadına saldırı davasında karar
Almanya'dan YSK'nın İstanbul kararına tepki!
Almanya'dan YSK'nın İstanbul kararına tepki!
ÖNCEKİ HABERLER
2022 maaşları ne zaman ödenir Mayıs ayı ödeme takvimi 2019
2022 maaşları ne zaman ödenir Mayıs ayı ödeme takvimi 2019
Vali Ali Yerlikaya aslen nereli kaç yaşında İstanbul Valisi kimdir?
Vali Ali Yerlikaya aslen nereli kaç yaşında İstanbul Valisi kimdir?
Ekrem İmamoğlu aslen nereli yaşı kaç ailesi eşi Dilek İmamoğlu ve çocukları kimdir?
Ekrem İmamoğlu aslen nereli yaşı kaç ailesi eşi Dilek İmamoğlu ve çocukları kimdir?
Kapadokya Rus turistlerin cazibe merkezi haline geldi
Kapadokya Rus turistlerin cazibe merkezi haline geldi
Rüyada boşalıp cünüp olmak orucu bozar mı Diyanet cevabı nedir?
Rüyada boşalıp cünüp olmak orucu bozar mı Diyanet cevabı nedir?
Üniversite sınavı ne zaman 2019 AYT-TYT-YDT sınav oturum takvimi
Üniversite sınavı ne zaman 2019 AYT-TYT-YDT sınav oturum takvimi
Bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2019 kaç para verilecek?
Bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2019 kaç para verilecek?
Sine-i Millet nedir sine-i millete dönünce ne olur?
Sine-i Millet nedir sine-i millete dönünce ne olur?
Yorumlar