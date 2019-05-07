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Vali Ali Yerlikaya aslen nereli kaç yaşında İstanbul Valisi kimdir?

Vali Ali Yerlikaya aslen nereli kaç yaşında İstanbul Valisi kimdir?

Türk siyasetinin sevilen isimlerinden biri olan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya aslen nereli, kimdir soruları merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkalığı için 23 Haziran seçimlerine kadar velaketen başkan olacak olan Ali Yerlikaya aslen Konyalı ve 1968 doğumlu.

İSTANBUL valisi Ali Yerlikaya aslen nereli, kimdir ve Vali Ali Yerlikaya kaç yaşında soruları merak konusu oldu. İstanbul seçimleri YSK kararı ile 23 Haziran'da yeniden yapılacak. Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası geçersiz sayıldı. İstanbul seçimlerine kadar Büyükşehir Belediye başkanı vekaleten Ali Yerlikaya olacak. Peki kimdir aslen Konyalı olan Ali Yerlikaya? 

Ali Yerlikaya ilk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladıktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi “Kamu Yönetimi” bölümünden mezun oldu.

1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı. 1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı. Sırasıyla; Hilvan( Şanlıurfa ) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.

13.12.2007 – 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010 – 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17.08.2013 – 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 05.03.2015 – 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı.

26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.

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