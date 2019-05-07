Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YSK kararıyla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararıyla ilgili " Biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak milletimiz bizden hesap sorar." dedi.

Şaibe iddialarına sahne olan İstanbul seçimleri, 23 Haziran'da yeniden yapılacak. YSK'nın seçimlerin yenilenmesi kararına muhalefet ateş püskürürken, AK Parti'nin en tepesindeki isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne diyeceği merak konusuydu. Gözlerin çevrildiği Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Seçim bitti ama tartışmaları henüz bitmedi. Bu seçimi önce yaklaşık 20-25 bin arasında bir farkla AK Parti'nin kaybettiği ilan edildi. Biz milli iradeye teslimiyetimiz sebebiyle bu durumu saygıyla karşılamaya hazırdık.

15 bin seçmenin iradesi alenen gasbedilmiştir

İlerleyen saatlerde ve günlerde arkadaşlarımızın yaptığı sandık sonuç tutanaklarıyla geçersiz oylarla itirazlar netleştikçe karşımıza bambaşka bir manzara çıktı. AK Parti'ye oy veren yaklaşık 15 bin seçmenin iradesi alenen gasbedilmiştir. Hatalar yanlışlar diğer partilerde aynı oranlarda yapılmamış sadece AK Parti'nin oylarında belirgin farklılık ortaya çıkmıştır.

Aradaki fark neredeyse yarı yarıya azalmamış olsaydı mesele buralara kadar zaten gelmezdi

Hukuksuzluğu bir irade gasbını görmezden gelemeyiz. Bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak milletimiz bizden hesap sorar.

Gasbedilen haklarımızı düzeltmenin peşindeyiz

Sadece iptal oylarının sayımıyla böylesine büyük bir oy sayısının ortaya çıkması dahi içimize kurt düşürmeye yetmiştir. İstanbul'daki 62 bin sandık görevlisinden 21 bine yakınının kamu görevlileri arasından değil de banka ve özel okul çalışanları arasından seçilmiş olması şüphelerimizi daha da artırdı. İstanbul seçimlerinde organize bir yolsuzluk, tam kanunsuzluk ve usulsüzlük hali olduğuna samimi olarak inanıyoruz.

AK Parti'nin sandıktan çıkan sonucu kabullenmemek gibi bir derdi asla yoktur olamaz. Biz sadece gasbedilen haklarımızı düzeltmenin peşindeyiz.

YSK hem bizim hem diğer partilerin temsilcilerini dinlemiş ve kararını ortaya koymuştur. İBB Başkanlığı seçimleri 23 Haziran 2019 Pazar günü yenilenecektir. Kararın ülkemize ve İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyoruz. YSK tam tersi yönde karar vermiş olsaydı biz yine buna uyacaktık.

YSK kararıyla ilgili TÜSİAD'ın açıklamasına tepki Bazı işadamları grupları baktık ki garip garip açıklamalar yapıyorlar. Bundan sonra da tabii ki bizden bu tavırlarınızla ülkemizin geleceğine yönelik bir normalleşmeyi konuştuğumuz dönemde sizler burada seçim hukukunun işletildiği bir yerde böyle bir açıklamayı yaparsanız bunlar normalleşmeyi getirmez anormalleşmeyi getirir. Yanlış yapıyorsunuz önce herkes haddini bilecek. Herkes işini yapacak. İşadamı mı mısın? Sen işini yap sana düşeni sandığında git kullan. Bizim de size bakışımız değişecektir ona göre.

Teşkilata sandıklara sahip çıkın uyarısı

Önce teşkilatıma sesleniyorum. Bir defa sandıklar noktasında çok çok kararlı ve bu işi en ideal şekilde kontrol etmemizin gereğini tekrar burada hatırlatmak istiyorum. İşi asla hafife almamak gerekiyor. Burada buna benzer bazı yanlışların olduğu da ortada. Şimdi arkadaşlarımız süratle yoğun bir çalışmaya başladılar. Konuyu meclis gündemine de getirecekler.

Manzara tam ekonomik sabotaj halidir

Ekonomide yaşanan dalgalanmaların sebebini doğru okumazsak yanlış sonuçlara varmamız kaçınılmaz olur. Bu dayatmaya karşı biz milletimizle birlikte biz istiklalimize sahip çıktıkça, ekonomimize yönelik sabotajlar artıyor. Ekonomide 15 Temmuz darbe girişimine kadar iyi giden göstergelerin birden bire allak bullak olmasını, tek başına ülkemizin dinamikleriyle açıklayabilmek mümkün değildir. bugün önümüzde duran manzara tam bir ekonomik sabotaj halidir. Peki ne yapacağız?

Reformlarımızın yasal altyapısını hazırlayacağız

Bir dönem şehirlerimizi kana ve ateşe bulayan teröristlere ne yaptıysak bundan sonra da onu yapacağız. Sınırlarımıza dayanan teröristlere ne yaptıysak onu yapacağız. Kumpaslara karşı ne yaptıysak onu yapacağız. Yani önce bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

Bunu başardıktan sonra çok çalışacağız. Meclisimiz çok çalışacak. Reformlarımızın yasal altyapısını hazırlayacağız. Her konuda sorunları çözerek ülkemizi adım adım hedefine, hedeflerine yaklaştıracağız. İş adamlarımız çok çalışacak. Üretimlerini, ihracatlarını, istihdamlarını artırarak ülkemizi büyütecekler. İşçilerimiz çok çalışacak. En verimli, en mükemmel üretim için ter dökecekler. Esnafımız, sanatkarımız çok çalışacak.

AK Partililere şahsi çıkar uyarısı

Başka partilerden, başka adaylardan yana tercihini kullananların da umudu AK Parti'dir. Bize düşen milletimizle aramıza giren engelleri kaldırmaktır. Söylediğimiz her şeye samimiyetle inanıyoruz. Buna rağmen hala millete tepeden bakan varsa başını ellerinin arasına alsın, muhasebe yapsın. Eğer bu arkadaşlarımız kendi muhasebelerini yapmazsa, biz onlar için gereğini yapmak zorunda kalacağız.

AK Parti öyle büyük çatıdır ki herkese yapacak bir iş vardır

Bu davaya, bu mücadeleye en küçük katkı veren herkesin başımızın üstünde yeri vardır. AK Parti hareketi her şeyden önce insan kazanma partisidir. AK Parti öyle büyük çatıdır ki herkese yapacak bir iş vardır. Hiç kimsenin bu kutlu çatıya zarar verme hakkı da yoktur. Bizim tercihimiz her zaman kadim olan davanın selametinden yana olur.

il ve ilçelerimize teşekkür ziyaretlerime başlayacağım. Milletimizle yüz yüze görüşeceğiz

Ramazan ayını manevi iklimine uygun şekilde değerlendirip, ilk fırsatta seçimlerde bize en yüksek desteği veren il ve ilçelerimize teşekkür ziyaretlerime başlayacağım. Milletimizle yüz yüze görüşeceğiz. Böylece gerek ülke meseleleriyle, gerekse teşkilatlarımızla ilgili değerlendirmeleri vatandaşlarımızdan bizzat dinleme imkanı bulacağız. En büyük hakem olarak gördüğümüz milletimizin kararı yolumuzu aydınlatacaktır."

Şırnak'ta şehidimiz var

Bugün Şırnak’ta bir şehidimiz var. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu mücadelemiz de aynı kararlılıkla devam edecektir. Ve şu anda bu mücadeleyi sürdürürken, mücadelenin içinde olan kardeşlerimin rabbim yar ve yardımcıları olsun.