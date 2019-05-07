İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur. Bu süreci hep birlikte tamir, tedavi etmeliyiz. Gerçekten her şey çok güzel olacak hep birlikte başaracağız." dedi.

'MİLLET İttifakı'nın İstanbul adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine Ankara'ya gelip, Genel Merkez'de Parti Meclisi toplantısına katıldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Toplantı çıkışı gazetecilere kısa bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

''Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur. Bu süreci hep birlikte tamir, tedavi etmeliyiz. Gerçekten her şey çok güzel olacak hep birlikte başaracağız.''



''Hep beraber çok güzel işler başaracağız''

Ekrem İmamoğlu "İstanbulumuza şunu söyleyelim. Hep beraber çok güzel işler başaracağız. Süreçle ilgili Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu grup toplantısında açıklamada bulunacak" dedi.

Ekrem İmamoğlu, toplantı öncesi ise yaptığı konuşmada "Sohbetimiz var, daha sonra konuşacağız. Kolay gelsin, hepinize iyi vazifeler diliyorum, sağolun" ifadelerini kullanmıştı.