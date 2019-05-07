ABD Hava Kuvvetleri adına 3 uydu yörüngeye fırlatıldı

ABD'li havacılık ve uzay şirketi Rocket Lab, ABD Hava Kuvvetleri adına 3 ileri teknoloji uydusunu uzaya fırlattı.

Rocket Lab, 2 küçük küp uydu ile 1 iletişim uydusunu, Elektron roketiyle pazar günü Yeni Zelanda'daki fırlatma üssünden yörüngeye yolladı.

space.com'da yer alan Rocket Lab'in açıklamasında "STP-27RD" adı verilen misyon kapsamında uzaya fırlatılan uyduların ABD Hava Kuvvetlerinin kullanımı için tasarlanmış ileri teknoloji uydular olduğu belirtildi.

"Falcon Yörünge Enkaz Deneyi" (Falcon ODE) adı verilen küp uydunun uzaydaki uydu enkazlarının yer sistemleri tarafından takibi için tasarlandığı, "Uzay Tak-Çalıştır Mimari Araştırma Küp Uydusu 1" (SPARC-1) adı verilen diğerinin ise çok küçük boyutlardaki havacılık donanımlarını test etmek için kullanılacağı ifade edildi.

"Harbinger" adı verilen daha büyük boyuttaki uydunun ise York Uzay Sistemleri adı özel şirket tarafından ABD Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere geliştirilen bir iletişim uydusu olduğu kaydedildi.

Rocket Lab'ın geliştirdiği Electron roketi, ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Falcon roketleri gibi ağırlığı birkaç tona ulaşan yükler yerine 150 kiloya kadarki daha hafif yükleri taşımaya odaklanıyor.

Karbon fiber malzemeyle inşa edilen ve elektrikli bir motora sahip olan iki aşamalı roket, gövdesini hafif kılan bu özellikleri sayesinde daha düşük maliyetlerle uzaya fırlatılabiliyor.