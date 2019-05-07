Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işadamlarına tepki: Herkes haddini bilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına ilişkin konuşurken ''Bazı işadamları grupları baktık ki garip garip açıklamalar yapıyorlar. Önce herkes haddini bilecek. Herkes işini yapacak.'' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını yorumlayan Erdoğan, ''Bazı işadamları grupları baktık ki garip garip açıklamalar yapıyorlar. Önce herkes haddini bilecek. Herkes işini yapacak.'' ifadelerini kullandı.

''Bazı işadamları grupları baktık ki garip garip açıklamalar yapıyorlar.'' diyen Erdoğan, ''Bundan sonra da tabii ki bizden bu tavırlarınızla ülkemizin geleceğine yönelik bir normalleşmeyi konuştuğumuz dönemde sizler burada seçim hukukunun işletildiği bir yerde böyle bir açıklamayı yaparsanız bunlar normalleşmeyi getirmez anormalleşmeyi getirir.'' ifadelerini kullandı.

''Önce herkes haddini bilecek''

Bazı işadamlarının yanlış yaptığını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı; ''Yanlış yapıyorsunuz. Önce herkes haddini bilecek. Herkes işini yapacak. İşadamı mı mısın? Sen işini yap sana düşeni sandığında git kullan. Bizim de size bakışımız değişecektir ona göre.''