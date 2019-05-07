Rüyada boşalıp cünüp olmak orucu bozar mı Diyanet cevabı nedir?

Oruçluyken cinsel ilişkiye girmek kefaret gerektirir. Orucu bozan şeyler arasında uykudayken boşalıp cünüp olmak yer almaz. Diyanet kaynaklarına göre mastürbasyon ise orucu bozan durumlar arasında yer alır.

uykudayken sabah olsun sahurdan sonra olsun hangi vakit olursa olsun rüya ile cünüp olan kişinin orucu bozulmaz. Peki orucu bozan ve bozmayan diğer şeyler nelerdir? Diyanet işleri başkanlığı orucu bozan şeyler ve bozmayan durumlar hakkında fetvalar verdi. Orucu bozan ve bozmayan durumlar ince çizgilerle birbirinden ayrılıyor. Öpüşmek ya da eşinize sarılmak şayet nefsinize hakimseniz orucu bozmuyor. Ancak bekarların sevgilisine sarılıp öpmesi yada elini tutması orucun bozulmasına sebep oluyor. İşte Diyanete sorulan konulardaki fetvalar;

Cünüp olmak orucu bozar mı? : Uykudayken ister sabah olsun ister sahurdan sonra, hangi vakit olursa olsun rüya ile cünüp olan kişinin orucu bozulmaz. Fecir doğmadan önce herhangi bir sebeple cünüp olmak ve bu vaziyette sabahlamakta -oruçtan yana- bir sakınca yoktur. Rüyada cünüp olan kişi kalktığında banyosunu yapıp gusul abdesti olarak orucuna devam edebilir.



İmsaktan sonra cinsel ilişki orucu bozar mı: Rüyada boşalmak orucu bozmazken kişi eğer imsaktan sonra eşi ile cinsel ilişkiye girerse orucu bozulur. Yani Sahurdan sonra eşi ile cinsi münasebet orucu bozar.

Mastürbasyon orucu bozar mı: Elle boşalma, Ramazan ayında oruçlu iken yapıldığında orucu bozar. Bu bir şehvet ile boşalma durumudur. Bunu yapanın orucu bozulur. Mastürbasyon (istimna) sebebiyle orucu bozulan kişi o günü kaza etmelidir. İlave bir cezası (kefaret orucu gibi) yoktur.

Eşini öpmek orucu bozar mı : Kişinin hanımını öpmek, elle tutmak, okşamak gibi durumları orucu bozmaz. Bu durumda meni gelmedikçe oruç bozulmaz. Nefsine güvenemeyen kimsenin hanımını öpüp okşaması da mekruhtur. Zira meni gelerek orucun bozulma ihtimali vardır. Fâhiş olmamak ve kendinden emin bulunmak şartı ile, hanımını öpüp kucaklamakta kerâhet yoktur. Karı ile kocanın çıplak halde birbirlerine sarılmaları, nefislerinden emîn bile olsalar, mekruhtur. Buna fâhiş mübâşeret denir. Erkeğin hanımının dudaklarını emmesi de mekruhtur.



Sevgiliyi öpmek orucu bozar mı: CEVAP : Sevdiği bir kimsenin tükrüğünü, ağız suyunu yutmak, dolayısıyla öpüşmek orucu direkt olarak bozar. Zaten İslam'da tensel temasa dayalı bir flört doğru değildir. Dolayısıyla el ele tutuşmak da Oruç ve ramazanın ruhuyla bağdaşmaz. Öpmek veya öpüşmekte de bedenin tedâvisi veya tegaddîsi (gıdalanması ve beslenmesi) veyahut telezzüzü (zevk ve lezzet alması) vardır. Bu sebeble kazâ ile beraber keffâreti de (61 günlük orucu) gerektirir

CİNSEL İLİŞKİ KEFARET GERERTİRİR : Oruç kefareti , Ramazan orucunun, mazeretsiz olarak bozulması sebebi ile bir ceza olarak, Ramazan dışında iki kameri ay veya altmış gün oruç tutmaktır. Meşru bir mazeret bulunmaksızın yemek içmek , cinsel ilişkide bulunmak orucu bozar ve bu şekilde bozulan orucun kaza edilmesi gerekir. Eğer bu şekilde bozulan oruç Ramazan orucuysa kefaret orucu tutmayı gerektirir. Kefaret orucu tutmayan kişi bunun yerine 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün boyunca doyurmalıdır.

Kefaret orucu sırasında adet gören kadırlar oruca ara verirler. Adet dönemi biter bitmez ise kefaret orucuna devam ederek 60 günü tamamlamalıdırlar.

Şafii mezhebine göre mazeretsiz olarak Ramazan orucunun yeme-içme ile bozulması durumunda kefaret değil, sadece kaza gerekir.