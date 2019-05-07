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Kapadokya Rus turistlerin cazibe merkezi haline geldi

Kapadokya Rus turistlerin cazibe merkezi haline geldi

Kapadokya Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi. Büyüleyici güzelliği ile Rus turistlerin de fotoğraf çekilme mekanı oldu. Peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma manastırları ve balon turlarıyla Kapadokya cazibe merkezi olmaya devam ediyor.


Kapadokya Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi. Büyüleyici güzelliği ile Rus turistlerin de fotoğraf çekilme mekanı oldu. Peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma manastırları ve balon turlarıyla Kapadokya cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Fotoğraf çekilmek isteyen Ruslar  Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biri olan Kapadokya'yı akın akın ziyaret ediyorlar. Kapadokya eşsiz doğa güzelliğinin yanı sıra sabahın erken saatlerinde sıcak hava balonları eşliğinde fotoğraf çekilmek için en ideal yerlerden biri. Peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma manastırları ve sıcak hava balon turlarıyla ünlü Kapadokya bölgesi son yıllarda özellikle instagram fenomenlerinin yanı sıra Rusya’dan gelen turistlerin gözde mekanı olmaya devam ediyor.  Rusya’dan Kapadokya'ya fotoğraf çekilmek için gelen turistlerin bölgede anlaştıkları fotoğrafçılarla gün boyu fotoğraf çekilerek o anlarını ölümsüzleştirmesi dikkatlerden kaçmıyor.

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