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Üniversite sınavı ne zaman 2019 AYT-TYT-YDT sınav oturum takvimi

Üniversite sınavı ne zaman 2019 AYT-TYT-YDT sınav oturum takvimi

Üniversite sınavı ne zaman 2019 YKS ne zaman yapılacak soruları öğrencilerin gündeminde. YKS'nin oturumları olan TYT, AYT ve YDT ne zaman yapılacak ÖSYM sınav takvimini yayınladı. Üniversite sınavı olan YKS'nin ilk oturumu olan TYT yani Temel Yeterlilik Sınavı 15 Haziran 2019’da gerçekleşecek. Üniversite sınav sonuçları ise 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.

Üniversite sınavı olan YKS bu sene yani 2019 yılında ne zaman yapılacak sorusu öğrencilerin gündeminde. İlk kez 2018 yılında yapılan YKS sınavının oturumları olan TYT, AYT, YDT ne zaman yapılacak ÖSYM sınav takvimini yayınladı. YKS’nin ilk oturumu olan TYT, 15 Haziran 2019’da gerçekleşecek. Peki, üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 

YKS NE ZAMAN: Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı, 15 Haziran 2019 tarihinde, Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde kurum tarafından yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır. Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN: YKS sınav sonuçları içerisinde 3 sınav aynı gün açıklanacak. ÖSYM’nin sonuç sayfasında üç sınav 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK: TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI: TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT’ de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.


*YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi 15 Haziran saat 10.15'te yapılacak.

*YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri  16 Haziran saat 10.15'te yapılacak.

*YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi 16 Haziran saat 15.45'te yapılacak.

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