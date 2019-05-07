Kemal Kılıçdaroğlu "Kendilerine hakim dendiği için utanırlar mı onu da bilmiyorum"

YSK'nın kararını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Kendilerine hakim dendiği için utanırlar mı" diyerek tepkisini dile getirdi.

YSK'da İstanbul seçimlerinin iptali yönünde oy kullanan halimelere "Çete mensubu" diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başlatı şöyle:

"Vatandaş tercihini yaptı"

-Dünyanın iftirasını attılar. Ben bu milletin sağduyusuna güveniyorum dedi. İnandığımız yoldan bizi çeviremezsiniz dedim. Vatandaş tercihini yaptı. Onların tahmin etmediği, ama bizim kazanacağımızı söylediğimiz illerin hemen hemen tamamını kazandık.

"Kendilerine hakim dendiği için utanırlar mı onu da bilmiyorum"

-Demokrasi adına utanırlar mı bilmiyorum. Kendilerine hakim dendiği için utanırlar mı onu da bilmiyorum. YSK'nın bir yasası var; dürüstlükle seçimi yapacağız diyor. Ne istiyoruz biz? Adalet istiyoruz."