POLİTİKA

Meral Akşener "And olsun ki demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğiz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul'u kaybeden AK Parti'nin itirazları sonucu YSK'nın seçim yenilenmesi kararı ve gündemdeki diğer konular hakkında partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

Ben bugün talimatla karar veren yargı mensupları adına utanıyorum... And olsun ki demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğiz. Ramazan'ın ilk orucunu hak yiyerek açtınız.

Allah şahidim olsun ki..

Allah şahidim olsun ki elimde taşıdığım demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğim. Allah’a yemin olsun ki, aziz ve gazi Türk milletini ve sizleri utandırmayacağım. Bizi 'sesimiz ol, sözcümüz ol' diyenleri utandırmayacağım.

Tüm incelensin talebi

Sadece 31 Mart değil, sayın Erdoğan’ın seçildiği 24 Mart seçimlerini sorgulayacak mısınız? Gerekçeniz tam kanunsuzluksa bunu yapmalısınız. İYİ Parti olarak tüm Türkiye’de 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde görev yapmış tüm sandık kurulu başkanlarının incelenmesini talep ediyoruz.

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