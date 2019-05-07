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Kanlı kavga saniye saniye böyle görüntülendi!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gençlerin kavgasında bir kişi öldü. Yaşanan kavga anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, öğlen saatlerinde Adapazarı ilçesi Çukurahmediye Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önünde H.K. isimli şahıs ile Ufuk Durmaz isimli genç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmış, çıkan tartışma sonrasında Ufuk Durmaz ağır yaralanmıştı. Durmaz olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yaşanan kavga anı yoldan geçen araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Durmaz ile H.K.'nin boğuşması ve daha sonra Durmaz’ın yere yığılması gözüküyor. Öte yandan polis saldırgan H.K. ve diğer şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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