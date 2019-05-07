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İstanbul’da vatandaşların yaşadığı komik olaylar kamerada

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde vatandaşların şeffaf cam kapılara çarptığı ve iş yerlerinde saklanan bazı hayvanlardan korktuğu komik anlar güvenlik kameralarına yansıdı

İstanbul Sultangazi’de bir iş yerine girmek için adım atan vatandaş, şeffaf cam kapıyı fark etmeyince başını çarptı. Vatandaşın yaşadığı olayı gören iş yeri sahibi ise durum karşısında kahkahaya boğuldu. Fatih’teki Kapalı Çarşı’da yaşanan benzer olayda da yine iş yerine girmek için kapının önüne gelen bir vatandaş, şeffaf cam kapıyı fark etmeyince çarptı.

Eyüpsultan Alibeyköy’de yaşanan olayda ise iş yerine giren bir vatandaş, içeride siyah renkli bir kediyi görünce irkilerek dışarı kaçtı. Yaşanan komik olaylar iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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