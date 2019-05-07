Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki " Herkes haddini bilecek"

Şaibe iddialarına sahne olan İstanbul seçimleri, 23 Haziran'da yeniden yapılacak. YSK'nın seçimlerin yenilenmesi kararına muhalefet ateş püskürürken, AK Parti'nin en tepesindeki isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne diyeceği merak konusuydu. Gözlerin çevrildiği Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Seçim bitti ama tartışmaları henüz bitmedi. Bu seçimi önce yaklaşık 20-25 bin arasında bir farkla AK Parti'nin kaybettiği ilan edildi. Biz milli iradeye teslimiyetimiz sebebiyle bu durumu saygıyla karşılamaya hazırdık.

15 bin seçmenin iradesi alenen gasbedilmiştir

İlerleyen saatlerde ve günlerde arkadaşlarımızın yaptığı sandık sonuç tutanaklarıyla geçersiz oylarla itirazlar netleştikçe karşımıza bambaşka bir manzara çıktı. AK Parti'ye oy veren yaklaşık 15 bin seçmenin iradesi alenen gasbedilmiştir. Hatalar yanlışlar diğer partilerde aynı oranlarda yapılmamış sadece AK Parti'nin oylarında belirgin farklılık ortaya çıkmıştır.

Aradaki fark neredeyse yarı yarıya azalmamış olsaydı mesele buralara kadar zaten gelmezdi

Hukuksuzluğu bir irade gasbını görmezden gelemeyiz. Bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak milletimiz bizden hesap sorar.