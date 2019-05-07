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Diyarbakır'da koyun kırma sezonu başladı

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, havaların ısınmasıyla birlikte koyunlarını kırkmaya başladı.

Bölgenin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Kocaköy ilçesinde koyunların temizlenmesi, serinlemesi ve besicilikten elde edilen gelirin artırılması için yünlerin kırkılmasına başlandı. Hayvanların hem otlanıp hem de koyunlarının kırkılması, renkli görüntüler oluşturdu. Havaların ısınmasıyla başlayan koyun kırkma sezonunun mayıs ayı boyunca devam edeceği öğrenildi. 

Makasla koyun kırkan çiftçilerden Mehmet Şerif Kılıç, koyun kırkma mevsiminin başladığını, hayvanların daha rahat olmaları için yünlerini kırktıklarını söyledi. Kılıç, "Nisan ayının başlarında koyun kırkması yapılıyor, mayıs ayına kadar bitirilmesi gerekiyor. Bitirilmezse havalar ısınıyor hayvanlarda hastalık oluşuyor, terleme yapıyor. Yani insanlar saçlarını keserken nasıl rahatlıyorsa hayvanların da o şekilde rahatlanması gerekiyor. Hayvan hem kilo alıyor hem gelişiyor hem de boy atıyor, çeşit çeşit hastalıklardan korunuyor. Yünleri bazen yıkayarak satılıyor, bazen de yıkanmadan satılıyor. Yani onlarda ihtiyaç duyulduğu zaman satılıyor. Yünlerinden yorgan, döşek yapılıyor” dedi.

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