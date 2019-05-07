POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu "Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur. Bu süreci hep birlikte tamir, tedavi etmeliyiz. Gerçekten her şey çok güzel olacak hep birlikte başaracağız." dedi.

'MİLLET İttifakı'nın İstanbul adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine Ankara'ya gelip, Genel Merkez'de Parti Meclisi toplantısına katıldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Toplantı çıkışı gazetecilere kısa bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

''Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur. Bu süreci hep birlikte tamir, tedavi etmeliyiz. Gerçekten her şey çok güzel olacak hep birlikte başaracağız.''

''Hep beraber çok güzel işler başaracağız''

Ekrem İmamoğlu "İstanbulumuza şunu söyleyelim. Hep beraber çok güzel işler başaracağız. Süreçle ilgili Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu grup toplantısında açıklamada bulunacak" dedi. 

Ekrem İmamoğlu, toplantı öncesi ise yaptığı konuşmada "Sohbetimiz var, daha sonra konuşacağız. Kolay gelsin, hepinize iyi vazifeler diliyorum, sağolun" ifadelerini kullanmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İBB'den metro seferlerine Ramazan ayarı! İşte detaylar...
İBB'den metro seferlerine Ramazan ayarı! İşte detaylar...
HDP 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimi için stratejisini açıkladı
HDP 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimi için stratejisini açıkladı
Fitch Ratings'den çok tartışılacak "İstanbul seçimi" yorumu!
Fitch Ratings'den çok tartışılacak "İstanbul seçimi" yorumu!
LYS'de "Çırılçıplak soyulup arandım" iddiası! Savcılık düğmeye bastı
LYS'de "Çırılçıplak soyulup arandım" iddiası! Savcılık düğmeye bastı
İşte Ekrem İmamoğlu'nun yerine 23 Haziran'a kadar İstanbulu yönetecek isim
İşte Ekrem İmamoğlu'nun yerine 23 Haziran'a kadar İstanbulu yönetecek isim
Liseli Sıla'ya rüyasında intihar etmesi gerektiği söylenince
Liseli Sıla'ya rüyasında intihar etmesi gerektiği söylenince
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ağacı kesmek isterken feci sonu yaşadı
Ağacı kesmek isterken feci sonu yaşadı
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki " Herkes haddini bilecek"
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki " Herkes haddini bilecek"
Okullar ne zaman tatil olacak 2019 yaz tatili geri sayım başladı
Okullar ne zaman tatil olacak 2019 yaz tatili geri sayım başladı
Esenyurt'ta 2 pitbull köpeği kız çocuğuna saldırdı mahalleli çığlıklara koştu
Esenyurt'ta 2 pitbull köpeği kız çocuğuna saldırdı mahalleli çığlıklara koştu
Avustralya Başbakanı Scott Morrison'a yumurtalı saldırı
Avustralya Başbakanı Scott Morrison'a yumurtalı saldırı
YSK üyeleri kimler YSK üyelerini kim seçiyor isim isim YSK üyeleri tam liste
YSK üyeleri kimler YSK üyelerini kim seçiyor isim isim YSK üyeleri tam liste
Diyarbakır'da koyun kırma sezonu başladı
Diyarbakır'da koyun kırma sezonu başladı
Sine-i Millet nedir sine-i millete dönünce ne olur?
Sine-i Millet nedir sine-i millete dönünce ne olur?