Siyasi partiler yeniden aday belirleyebilir mi? 10 soruda yenilenen İstanbul seçimi
YSK kararıyla yenilenecek İstanbul seçimleriyle ilgili merak edilen konular 10 başlıkta açıklandı.
YSK, AK Parti'nin İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili itirazında kararını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline karar verildi. Bu durumda, İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta 23 Haziran Pazar günü yeniden oy verecek. AA muhabiri yenileme seçimiyle ilgili merak edilenleri derledi.
1 - Seçmene kaç oy pusulası verilecek?
23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.
2 - Yeni seçimde hangi işlemler tekrar edilecek?
Yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.
3- Hangi partiler seçime katılabilecek?
31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.