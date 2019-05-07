Siyasi partiler yeniden aday belirleyebilir mi? 10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

YSK, AK Parti'nin İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili itirazında kararını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline karar verildi. Bu durumda, İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta 23 Haziran Pazar günü yeniden oy verecek. AA muhabiri yenileme seçimiyle ilgili merak edilenleri derledi.