Sine-i Millet nedir sine-i millete dönünce ne olur?

İSTANBUL'da büyükşehir belediye başkanlığı için millet bir kez daha 23 Haziran'da sandık başına gidecek. Sine-i millet, dün YSK'nın İstanbul yerel seçimlerinin tekrarlanması konusunda aldığı kararın ardından gündeme geldi. Peki nedir sine-i millet, sine-i millete dönünce ne olur?

Meclis zeminini terkederek millete dönmek anlamına gelen sine-i millet nedir, sine-i millet nasıl uygulanır soruları merak konusu oldu. İstanbul seçimlerinin 23 Haziran'da YSK kararı ile yenilenecek olmasının ardından sine-i millet kavramı yeniden gündeme geldi.

Özellikle muhalefet cephesinde dil getirilen sine-i milletin nasıl uygulandığı merak ediliyor. İşte sine-i millet hakkında detaylar...

SİNE-İ MİLLET NEDİR: Sine-i millet, kısaca Meclis zeminini terk ederek millete dönmek olarak açıklanıyor. Anayasa sine-i milleti yani milletvekilinin istifasının TBMM Genel Kurulu onayı ile olabileceğini söylüyor.

“Sine-i millete dönme” kavramı Türk siyasetine ilk kez Mustafa Kemal Atatürk ile girdi. Harbiye Nazırlığı’nı kabul etmeyen Mustafa Kemal "Biz de sine-i millete döneriz" deyip ordudan istifa etti ve kurtuluş mücadelesini başlattı.

Siyasi partilerin sine-i millet kavramını kullanması ise 1946 seçimlerinde oldu. Seçimleri şaibeli bulan Demokrat Parti, CHP’yi sine-i millete dönmekle tehdit ettiyse de tartışmaların ardından bu tehdit sözde kaldı. Demokrat Parti’nin “sine-i millet”i siyasi platforma taşımasının ardından kavram hemen hemen her cumhurbaşkanlığı seçiminde gündeme geldi. Ancak uygulamaya geçmedi.

Bugüne kadar Meclis’te sadece Turgut Özal’ın cumhurbaşkanı seçiminde bir tane sine-i millet öğreneği yaşandı. DYP Hatay milletvekili Murat Sökmenoğlu sine-i millet açıklamasının ardından sözünde durdu ve istifa etti.