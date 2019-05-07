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Beşiktaş saldırısında yaralanan polisten kahreden haber şehit oldu

Beşiktaş saldırısında yaralanan polisten kahreden haber şehit oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2016'da Beşiktaş'taki saldırıda ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "10 Aralık 2016'da Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanan müsabaka sonrasında yapılan hain saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Muammer Ateş, tedavi gördüğü hastanede bugün şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Şehit Ateş'e rahmet dileyen Vali Yerlikaya, şehidin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Muammer Ateş (31), mesleğe başladıktan 3 ay sonra Beşiktaş'taki saldırıda yaralanmıştı.

Şehidin cenazesinin bugün Trabzon'a, oradan da kara yoluyla memleketi Bayburt'a götürülmesi bekleniyor.

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