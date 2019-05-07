Fitch Ratings'den çok tartışılacak "İstanbul seçimi" yorumu!

Fitch Ratings Türkiye Analisti Edward Parker, YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararının "Ekstra belirsizlik" anlamına geldiği değerlendirmesini yaptı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye analisti Parker Reuters'a yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ekonomiyi yeniden dengeleme ve istikrara kavuşturma planında yaklaşık iki ay daha belirsizlik anlamına geldiğini belirtti.

Negatif olan not görünümü değiştirmemişti

Fitch, geçen hafta yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin BB olan kredi notunu teyit ederken, negatif olan not görünümü değiştirmemişti.

"Mevcut zayıflıkların artması" durumu

Ancak Parker, "Türkiye ekonomisi ve para birimindeki oynaklık dikkate alındığında mevcut zayıflıkların artması" durumunda kredi notunun düşürülebileceğini söyledi.