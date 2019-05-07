HABER /  DÜNYA

Fitch Ratings'den çok tartışılacak "İstanbul seçimi" yorumu!

Fitch Ratings'den çok tartışılacak "İstanbul seçimi" yorumu!

Fitch Ratings Türkiye Analisti Edward Parker, YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararının "Ekstra belirsizlik" anlamına geldiği değerlendirmesini yaptı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye analisti Parker Reuters'a yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ekonomiyi yeniden dengeleme ve istikrara kavuşturma planında yaklaşık iki ay daha belirsizlik anlamına geldiğini belirtti.

Negatif olan not görünümü değiştirmemişti

Fitch, geçen hafta yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin BB olan kredi notunu teyit ederken, negatif olan not görünümü değiştirmemişti.

"Mevcut zayıflıkların artması" durumu

Ancak Parker, "Türkiye ekonomisi ve para birimindeki oynaklık dikkate alındığında mevcut zayıflıkların artması" durumunda kredi notunun düşürülebileceğini söyledi.

Bu arada seçimin yenilenmesi kararının ardından dolar/TL 6.1985'e kadar yükseldikten sonra 6.15'ler civarına geriledi. Euro da 6.9530'u gördükten sonra 6.88 seviyesinde seyrediyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
LYS'de "Çırılçıplak soyulup arandım" iddiası! Savcılık düğmeye bastı
LYS'de "Çırılçıplak soyulup arandım" iddiası! Savcılık düğmeye bastı
İşte Ekrem İmamoğlu'nun yerine 23 Haziran'a kadar İstanbulu yönetecek isim
İşte Ekrem İmamoğlu'nun yerine 23 Haziran'a kadar İstanbulu yönetecek isim
Liseli Sıla'ya rüyasında intihar etmesi gerektiği söylenince
Liseli Sıla'ya rüyasında intihar etmesi gerektiği söylenince
Beşiktaş saldırısında yaralanan polisten kahreden haber şehit oldu
Beşiktaş saldırısında yaralanan polisten kahreden haber şehit oldu
Trump Iraklı mahkumu öldüren eski ABD askerini affetti
Trump Iraklı mahkumu öldüren eski ABD askerini affetti
Kılıçdaroğlu'ndan "YSK'nın İstanbul kararına" zehir zemberek sözler!
Kılıçdaroğlu'ndan "YSK'nın İstanbul kararına" zehir zemberek sözler!
ÖNCEKİ HABERLER
YSK üyeleri kimler YSK üyelerini kim seçiyor isim isim YSK üyeleri tam liste
YSK üyeleri kimler YSK üyelerini kim seçiyor isim isim YSK üyeleri tam liste
Sine-i Millet nedir sine-i millete dönünce ne olur?
Sine-i Millet nedir sine-i millete dönünce ne olur?
Rüyada boşalıp cünüp olmak orucu bozar mı Diyanet cevabı nedir?
Rüyada boşalıp cünüp olmak orucu bozar mı Diyanet cevabı nedir?
Refik Eğri aslen nereli YSK üyeleri kimdir evet oyu verenler kim?
Refik Eğri aslen nereli YSK üyeleri kimdir evet oyu verenler kim?
İngiltere'de ayın teknik direktörü Guardiola
İngiltere'de ayın teknik direktörü Guardiola
Cengiz Topaktaş kimdir aslen nereli YSK üyesi kim ret oyu kullandı?
Cengiz Topaktaş kimdir aslen nereli YSK üyesi kim ret oyu kullandı?
Üniversite sınavı ne zaman 2019 AYT-TYT-YDT sınav oturum takvimi
Üniversite sınavı ne zaman 2019 AYT-TYT-YDT sınav oturum takvimi
2022 maaşları ne zaman ödenir Mayıs ayı ödeme takvimi 2019
2022 maaşları ne zaman ödenir Mayıs ayı ödeme takvimi 2019
Yorumlar