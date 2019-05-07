HABER /  GÜNCEL

Sivas'ın hobbit evleri büyük ilgi görüyor

Sivas'ın hobbit evleri büyük ilgi görüyor

Sivas'ta dünyaca ünlü Yüzüklerin Efendisi filmindeki hobbit evlerinden esinlenerek inşa edildi. Baharın gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti.

Bahar rezervasyonları için Ukrayna ve Rusya'dan yoğun talep alan evler otantik görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Baharın gelmesiyle yeşile büründü

Sivas kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen evler baharın gelmesiyle brlikte yeşile büründü. Mutfak, salon, yatak odası, banyo, 1 oda ve 1 salon bulunan evler özel bir işletme tarafından işletiliyor.

Rusya ve Ukrayna'dan talep görüyor

Hobbit evleri hakkında bilgi veren Paşabahçe Yamaç Evleri Genel Müdürü Nail Sertakan, "Burası doğa ile iç içe bir yerdir. Kışı farklı güzellikte, baharı farklı güzelliktedir. Sonuç olarak bakıldığı zaman Sivas'ın önemli turizm merkezlerinden bir tanesidir. Özellikle Yıldız Dağı yolu üzerinde olması ve birbirini bütünlemesi Sivas için hatta ülke turizmi için büyük önem arz ediyor. Bakıldığı zaman ilk etapta 23 adet yamaç evimiz var. Burayı herkes hobbit evler olarak tanımlıyor. Burada konaklamak isteyen misafirlerimiz, özel günlerini geçirmek isteyen misafirlerimiz daha önceden rezervasyonlarını yaptırıyor ve bizde ona göre hazırlık yapıyoruz. Talepler çok fazla. Şehir dışından gelen talepler var. Yaz dönemi için ise yurt dışından rezervasyonlar var. Özellikle Rusya ve Ukrayna'dan talepler var. Ayrıca Avrupa ülkelerinden de talepler geliyor. Burada farklı eğlence mekânları ve misafirlerimiz hoş vakit geçireceği alanları da yapmaya başladık. Bittiği zaman misafirlerimiz için güzel bir ortam oluşturmuş olacağız." dedi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
HDP 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimi için stratejisini açıkladı
HDP 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimi için stratejisini açıkladı
Fitch Ratings'den çok tartışılacak "İstanbul seçimi" yorumu!
Fitch Ratings'den çok tartışılacak "İstanbul seçimi" yorumu!
LYS'de "Çırılçıplak soyulup arandım" iddiası! Savcılık düğmeye bastı
LYS'de "Çırılçıplak soyulup arandım" iddiası! Savcılık düğmeye bastı
İşte Ekrem İmamoğlu'nun yerine 23 Haziran'a kadar İstanbulu yönetecek isim
İşte Ekrem İmamoğlu'nun yerine 23 Haziran'a kadar İstanbulu yönetecek isim
Liseli Sıla'ya rüyasında intihar etmesi gerektiği söylenince
Liseli Sıla'ya rüyasında intihar etmesi gerektiği söylenince
Beşiktaş saldırısında yaralanan polisten kahreden haber şehit oldu
Beşiktaş saldırısında yaralanan polisten kahreden haber şehit oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Okullar ne zaman tatil olacak 2019 yaz tatili geri sayım başladı
Okullar ne zaman tatil olacak 2019 yaz tatili geri sayım başladı
YSK üyeleri kimler YSK üyelerini kim seçiyor isim isim YSK üyeleri tam liste
YSK üyeleri kimler YSK üyelerini kim seçiyor isim isim YSK üyeleri tam liste
Mustafa Yeneroğlu aslen nereli kimdir AK parti sözleri olay ne dedi?
Mustafa Yeneroğlu aslen nereli kimdir AK parti sözleri olay ne dedi?
Sine-i Millet nedir sine-i millete dönünce ne olur?
Sine-i Millet nedir sine-i millete dönünce ne olur?
Refik Eğri aslen nereli YSK üyeleri kimdir evet oyu verenler kim?
Refik Eğri aslen nereli YSK üyeleri kimdir evet oyu verenler kim?
Bayram ikramiyesi 2019 ne zaman ödenir kaç para verilecek?
Bayram ikramiyesi 2019 ne zaman ödenir kaç para verilecek?
Trump Iraklı mahkumu öldüren eski ABD askerini affetti
Trump Iraklı mahkumu öldüren eski ABD askerini affetti
Oruçluyken kan vermek orucu bozar mı-2019 diyanet cevabı
Oruçluyken kan vermek orucu bozar mı-2019 diyanet cevabı
Yorumlar