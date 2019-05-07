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Türkiye'nin en iyi şanslı çalışanları belli oldu

Türkiye'nin en iyi şanslı çalışanları belli oldu

Şirket analizi yapan ve onlar için çözümler üreten Great Place to Work Enstitüsü, ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri’ni açıkladı.

Şirket analizi yapan ve onlar için çözümler üreten Great Place to Work Enstitüsü, ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri’ni açıkladı.

179 şirketten 96 bin 269 çalışanın temsil edildiği bir araştırma sonucu belirlenen çalışan odaklı yönetim anlayışı ile insani dokunuşu yüksek kurum kültürüne sahip 31 şirket ödül almaya hak kazandı.

Great Place to Work felsefesi analizi

92 şirketin aday olduğu araştırmada çalışmada güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi beş Great Place to Work felsefesine ait boyut analiz edildi. Ayrıca insan yönetimi uygulamaları ve çalışanların değerlendirmeleri esas alındı. Ödüller, çalışan sayısına göre beş kategoride verildi.

Düzenlenen törenle sahiplerini bulan ödül törenine iş dünyasından çok sayıda isim katılım gösterdi. En iyi işverenlerinin açıklandığı listede, “20-50 Best Small Workplaces” kategorisinde Udemy birinci sırada yer aldı. İkinci Vector Barkod ve Bilgi Teknolojileri olurken, üçüncü sıraya Inspark, dördüncü sıraya Pixery yerleşti. 50-250 çalışan sayısı kategorisinde birinciliği Gittigidiyor/eBay ipi göğüslerken, ikinci Magna Gümrük Müşavirliği, üçüncü Johnson Wax oldu. Dördüncü Borlease Otomotiv, beşinci Viessmann oldu. Altıncı sırada Adesso, yedinci sırada Paksoy Avukatlık yer aldı.

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