HABER /  RAMAZAN

Oruçluyken kan vermek orucu bozar mı-2019 diyanet cevabı

Oruçluyken kan vermek orucu bozar mı-2019 diyanet cevabı

Oruçluyken kan tahlili yaptırmak, oruçluyken kan vermek orucu bozar mı Diyanet bu konuda ne diyor? Ramazan ayının ortalarına yaklaştığımız bu günlerde vatandaşlar kan vermek orucu bozar mı sorusunun net cevabını arıyor. Peki diyanet bu konuda ne diyor hangi durumlar orucu bozar, kan tahlili yaptırmak orucu bozan şeyler arasında mı?

Hasta bir kişinin tahlil için kan veya idrar vermesi orucu bozuyor mu diyanet işleri bu konuda ne diyor vatandaşlar merak ediyor. Hastalık ya da bir sağlık sorunu nedeniyle kan vermek zorunda kalan, fakat oruçlu olan bir kişi ne yapmalı, orucu kan verince ya da kan tahlili yaptırınca bozulur mu? İşte en net cevap...

KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI? DİYANET'TEN AÇIKLAMA
Ramazan ayı ile beraber insanlar ibadetlerini huşu ve huzur içerisinde yerine getiriyor. Orucu bozan ve bozmayan birçok durumun yanı sıra insanlar için kan vermenin orucu bozup bozmadığı hususu da önemli bir merak konusu.

Kan aldırmak, vermek orucu bozmaz. Nitekim Hz. Peygamber, ihramlı iken ve oruçlu bulunduğu sırada kan aldırmıştır (Buharî, "Tıb", 11, "Sayd", 11, "Savm", 22). Ayrıca Hz. Peygamber: "Üç şey vardır orucu bozmaz: Kan aldırmak, kusmak, ihtilam olmak" (Tirmizi, "Savm", 24) buyurmuştur.

Bu iki hadis ve diğer rivayetler birlikte değerlendirildiğinde, “Hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulur” hadisinin “hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulma tehlikesiyle karşı karşıyadır.” şeklinde anlaşılmalıdır.

Zira hacamat yapan kişi emerek kanı aldığı için boğazına kan kaçma ihtimali, hacamat yaptıranın ise zayıf düşeceğinden yeme içme zorunda kalma ihtimali bulunmaktadır. Nitekim Enes b. Malik de, hacamat yaptırmanın oruçluyu zayıf düşüreceğinden dolay hoş karşılanmadığını söylemiştir. (Buhârî, “Savm”, 32) Bu itibarla, oruçlu iken kan vermek orucu bozmaz.

SON DAKİKA HABERLERİ
İBB'den metro seferlerine Ramazan ayarı! İşte detaylar...
İBB'den metro seferlerine Ramazan ayarı! İşte detaylar...
AK Parti'li Orhan Bozkurt'tan Athena Gökhan'a tepki: Edepsiz
AK Parti'li Orhan Bozkurt'tan Athena Gökhan'a tepki: Edepsiz
HDP 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimi için stratejisini açıkladı
HDP 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimi için stratejisini açıkladı
Fitch Ratings'den çok tartışılacak "İstanbul seçimi" yorumu!
Fitch Ratings'den çok tartışılacak "İstanbul seçimi" yorumu!
LYS'de "Çırılçıplak soyulup arandım" iddiası! Savcılık düğmeye bastı
LYS'de "Çırılçıplak soyulup arandım" iddiası! Savcılık düğmeye bastı
İşte Ekrem İmamoğlu'nun yerine 23 Haziran'a kadar İstanbulu yönetecek isim
İşte Ekrem İmamoğlu'nun yerine 23 Haziran'a kadar İstanbulu yönetecek isim
ÖNCEKİ HABERLER
Karnını tutuyor merdiveni çıkamıyorsa bu apandisit belirtisi
Karnını tutuyor merdiveni çıkamıyorsa bu apandisit belirtisi
Sivas'ın hobbit evleri büyük ilgi görüyor
Sivas'ın hobbit evleri büyük ilgi görüyor
Üniversite sınavı ne zaman 2019 AYT-TYT-YDT sınav oturum takvimi
Üniversite sınavı ne zaman 2019 AYT-TYT-YDT sınav oturum takvimi
Okullar ne zaman tatil olacak 2019 yaz tatili geri sayım başladı
Okullar ne zaman tatil olacak 2019 yaz tatili geri sayım başladı
YSK üyeleri kimler YSK üyelerini kim seçiyor isim isim YSK üyeleri tam liste
YSK üyeleri kimler YSK üyelerini kim seçiyor isim isim YSK üyeleri tam liste
Oruçluyken adet olan kadının orucu bozulur mu?
Oruçluyken adet olan kadının orucu bozulur mu?
Sine-i Millet nedir sine-i millete dönünce ne olur?
Sine-i Millet nedir sine-i millete dönünce ne olur?
Vali Ali Yerlikaya aslen nereli kaç yaşında İstanbul Valisi kimdir?
Vali Ali Yerlikaya aslen nereli kaç yaşında İstanbul Valisi kimdir?
Yorumlar