Oruçluyken kan vermek orucu bozar mı-2019 diyanet cevabı

Oruçluyken kan tahlili yaptırmak, oruçluyken kan vermek orucu bozar mı Diyanet bu konuda ne diyor? Ramazan ayının ortalarına yaklaştığımız bu günlerde vatandaşlar kan vermek orucu bozar mı sorusunun net cevabını arıyor. Peki diyanet bu konuda ne diyor hangi durumlar orucu bozar, kan tahlili yaptırmak orucu bozan şeyler arasında mı?

Hasta bir kişinin tahlil için kan veya idrar vermesi orucu bozuyor mu diyanet işleri bu konuda ne diyor vatandaşlar merak ediyor. Hastalık ya da bir sağlık sorunu nedeniyle kan vermek zorunda kalan, fakat oruçlu olan bir kişi ne yapmalı, orucu kan verince ya da kan tahlili yaptırınca bozulur mu? İşte en net cevap...

KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI? DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Ramazan ayı ile beraber insanlar ibadetlerini huşu ve huzur içerisinde yerine getiriyor. Orucu bozan ve bozmayan birçok durumun yanı sıra insanlar için kan vermenin orucu bozup bozmadığı hususu da önemli bir merak konusu.

Kan aldırmak, vermek orucu bozmaz. Nitekim Hz. Peygamber, ihramlı iken ve oruçlu bulunduğu sırada kan aldırmıştır (Buharî, "Tıb", 11, "Sayd", 11, "Savm", 22). Ayrıca Hz. Peygamber: "Üç şey vardır orucu bozmaz: Kan aldırmak, kusmak, ihtilam olmak" (Tirmizi, "Savm", 24) buyurmuştur.

Bu iki hadis ve diğer rivayetler birlikte değerlendirildiğinde, “Hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulur” hadisinin “hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulma tehlikesiyle karşı karşıyadır.” şeklinde anlaşılmalıdır.

Zira hacamat yapan kişi emerek kanı aldığı için boğazına kan kaçma ihtimali, hacamat yaptıranın ise zayıf düşeceğinden yeme içme zorunda kalma ihtimali bulunmaktadır. Nitekim Enes b. Malik de, hacamat yaptırmanın oruçluyu zayıf düşüreceğinden dolay hoş karşılanmadığını söylemiştir. (Buhârî, “Savm”, 32) Bu itibarla, oruçlu iken kan vermek orucu bozmaz.