HABER /  SPOR

Gareth Bale istenmeyen adam ilan edildi

Gareth Bale istenmeyen adam ilan edildi

Real Madrid'de Teknik direktör Zidane, Galli oyuncu Gareth Bale'i kadroda tutmak istemiyor.

Real Madrid'de Gareth Bale sıkıntısı devam ediyor. Teknik direktör Zinedine Zidane'ın yeni sezonda kadroda yer vermek istemediği oyuncuya ise talip gelmemesi İspanyol devinin elini kolunu bağlıyor. Zira Galli oyuncuya hiçbir kulüp Madrid'den aldığı yıllık 17 milyon Euro'luk maaşı vermek istemiyor.

İspanya'da bu sezon hayal kırıklığı yaratan Real Madrid, gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Zinedine Zidane ise kadroyu şekillendirmeye çalışıyor. Ancak Fransız teknik adamın önündeki en büyük engellerden biri de Gareth Bale olarak görünüyor.

Zira Zidane, Galli oyuncuyu kadroda tutmak istemiyor. Bunun için de 8 Temmuz'da Los Angeles'ta yapılacak sezon öncesi tur için kadroda düşünmüyor.

Real Madrid, Gareth Bale için teklif beklemesine karşın; kulüpler Galli oyuncunun yüksek maliyetini karşılamaya yanaşmıyor. Madrid'den yıllık 17 milyon Euro alan Bale için Manchester United ismi basına yansıdı. Ancak Kırmızı Şeytanlar'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmayacak olması bu ihtimali düşürdü. Eski kulübü Tottenham Hotspur da Galli oyuncu için devreye girmedi. Gelecek sezon için kadroyu yenileme amacındaki Bayern Münih ise şimdiye kadar Bale için herhangi bir girişimde bulunmadı. Hayali Altın Top'u kazanmak olan Gareth Bale, 16 Temmuz'da 30 yaşına girecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İYİ Parti'den İstanbul hamlesi! YSK'ya başvuru yaptı
İYİ Parti'den İstanbul hamlesi! YSK'ya başvuru yaptı
Türkiye'nin en iyi şanslı çalışanları belli oldu
Türkiye'nin en iyi şanslı çalışanları belli oldu
Akşener'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu: Asla burada kalmayacak
Akşener'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu: Asla burada kalmayacak
İstanbul seçiminin yenilenmesi kararı Rus basınına damga vurdu!
İstanbul seçiminin yenilenmesi kararı Rus basınına damga vurdu!
İBB'den metro seferlerine Ramazan ayarı! İşte detaylar...
İBB'den metro seferlerine Ramazan ayarı! İşte detaylar...
AK Parti'li Orhan Bozkurt'tan Athena Gökhan'a tepki: Edepsiz
AK Parti'li Orhan Bozkurt'tan Athena Gökhan'a tepki: Edepsiz
ÖNCEKİ HABERLER
İHH’nın Ramazan ekipleri çalışmalara başladı
İHH’nın Ramazan ekipleri çalışmalara başladı
Bayram ikramiyesi 2019 ne zaman ödenir kaç para verilecek?
Bayram ikramiyesi 2019 ne zaman ödenir kaç para verilecek?
Oruçluyken adet olan kadının orucu bozulur mu?
Oruçluyken adet olan kadının orucu bozulur mu?
Oruçluyken kan vermek orucu bozar mı-2019 diyanet cevabı
Oruçluyken kan vermek orucu bozar mı-2019 diyanet cevabı
Karnını tutuyor merdiveni çıkamıyorsa bu apandisit belirtisi
Karnını tutuyor merdiveni çıkamıyorsa bu apandisit belirtisi
YSK üyeleri kimler YSK üyelerini kim seçiyor isim isim YSK üyeleri tam liste
YSK üyeleri kimler YSK üyelerini kim seçiyor isim isim YSK üyeleri tam liste
Sivas'ın hobbit evleri büyük ilgi görüyor
Sivas'ın hobbit evleri büyük ilgi görüyor
Mustafa Yeneroğlu twitter sözleri ne dedi Ak Parti'yi kızdırdı
Mustafa Yeneroğlu twitter sözleri ne dedi Ak Parti'yi kızdırdı
Yorumlar