Gareth Bale istenmeyen adam ilan edildi

Real Madrid'de Teknik direktör Zidane, Galli oyuncu Gareth Bale'i kadroda tutmak istemiyor.

Real Madrid'de Gareth Bale sıkıntısı devam ediyor. Teknik direktör Zinedine Zidane'ın yeni sezonda kadroda yer vermek istemediği oyuncuya ise talip gelmemesi İspanyol devinin elini kolunu bağlıyor. Zira Galli oyuncuya hiçbir kulüp Madrid'den aldığı yıllık 17 milyon Euro'luk maaşı vermek istemiyor.

İspanya'da bu sezon hayal kırıklığı yaratan Real Madrid, gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Zinedine Zidane ise kadroyu şekillendirmeye çalışıyor. Ancak Fransız teknik adamın önündeki en büyük engellerden biri de Gareth Bale olarak görünüyor.

Zira Zidane, Galli oyuncuyu kadroda tutmak istemiyor. Bunun için de 8 Temmuz'da Los Angeles'ta yapılacak sezon öncesi tur için kadroda düşünmüyor.

Real Madrid, Gareth Bale için teklif beklemesine karşın; kulüpler Galli oyuncunun yüksek maliyetini karşılamaya yanaşmıyor. Madrid'den yıllık 17 milyon Euro alan Bale için Manchester United ismi basına yansıdı. Ancak Kırmızı Şeytanlar'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmayacak olması bu ihtimali düşürdü. Eski kulübü Tottenham Hotspur da Galli oyuncu için devreye girmedi. Gelecek sezon için kadroyu yenileme amacındaki Bayern Münih ise şimdiye kadar Bale için herhangi bir girişimde bulunmadı. Hayali Altın Top'u kazanmak olan Gareth Bale, 16 Temmuz'da 30 yaşına girecek.