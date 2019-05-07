Akşener'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu: Asla burada kalmayacak

İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Gündemimiz demokrasiye vurulan darbedir. Bu darbeyi ortadan kaldırmak, duyarlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bizlere, milletimize düşüyor" diye konuştu.

Mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i ziyaretine ilişkin, "Bir avuç insanın yaptığı bu yanlışın asla burada kalmayacağını ve demokrasi yoluyla cevapların verileceği konusunda yol yürüyeceğimizi belirtmek istedim. Kendileriyle bu yönde karar birliğimiz var" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı şekliyle süreci toparlayacağız

İstanbulluların sorunlarını bildiğini belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye'mizin yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldıracak tedbirleri, kararları partilerimizin genel başkanları ve yöneticileri alacaklar. Bizler de yola koyulacağız. En hızlı ve sağlıklı şekliyle süreci toparlayacağız. Elbette sorgulayacağımız ve hukuk yoluyla arayacağımız hususlar vardır.