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S-400 hava savunma sistemi! 100 Türk askeri Rusya'ya hareket edecek

S-400 hava savunma sistemi! 100 Türk askeri Rusya'ya hareket edecek

Rusya'dan alınacak S-400 hava savunma sistemlerini kullanacak 100 Türk askerin eğitimi ay sonunda Rusya'daki askeri üste başlayacak.

Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre, diplomatik bir kaynak açıklamasında Mayıs ayı sonunda, yaklaşık 100 Türk askeri, anlaşmaya göre 2019da teslim edilecek olan S-400 hava savunma sistemlerini kullanmak üzere Rusya'da bir askeri üstte eğitime başlayacak ifadelerini kullanırken, eğitimin yaklaşık 5 ay süreceğini de belirtti.

Çinli askerlerle birlikte eğitim alacaklar

Ayrıca, haberde Türk askerlerinin, Mart ortasında aynı askeri üstte eğitimine başlamış olan Çinli askerlerle birlikte eğitileceği bilgisine yer verildi.

Haberde Rusya'nın askeri teçhizat ihracatçısı olan Rosoboronexport'un konuya dair bir açıklamada bulunmadığının da altı çizildi.

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