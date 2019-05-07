Şahan Gökbakar'dan Atatürk'lü paylaşım! Seçim iptaline tepki gösterdi!

Şahan Gökbakar'dan Atatürk'lü paylaşım! Seçim iptaline tepki gösterdi!

Şahan Gökbakar, YSK'nin kararıyla İstanbul seçimlerinin iptal olmasına Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşarak isyan etti.

Şahan Gökbakar'dan Atatürk'lü paylaşım! Seçim iptaline tepki gösterdi! - Sayfa 1

YSK, İstanbul seçimlerini yenilenerek tekrarlanmasına karar verdi. YSK'nin İstanbul seçimlerini yenilenmesinin ardından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Artık konuşma vakti. Sanatçı da konuşacak, iş insanı da konuşacak." çağrısında bulundu. İmamoğlu'nun açıklamasının ardından ünlü isimlerden peş peşe destek mesajları geldi. 

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Şahan Gökbakar'dan Atatürk'lü paylaşım! Seçim iptaline tepki gösterdi! - Sayfa 2

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi. Şahan Gökbakar: "Hepimiz gülüyoruz senin gibi güzel adam... Sen onca düşmana, onca yokluğa, onca gericiye, onca haine, onca alacağa, onca korkağa, onca sahtekara, bezirgana, şarlatana, satılmışa rağmen yılmadan, umudunu kaybetmeden, bin bir zorlukla kurduysan bu Cumhuriyeti

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Şahan Gökbakar'dan Atatürk'lü paylaşım! Seçim iptaline tepki gösterdi! - Sayfa 3

 "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dediysen ve bizi de bunu koruyun ne olursa olsun gençler diye görevlendirdiysen hitaben de, tamamdır... 

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Şahan Gökbakar'dan Atatürk'lü paylaşım! Seçim iptaline tepki gösterdi! - Sayfa 4

Merak etme... Ne olursa olsun güzel adam, ne olursa olsun" diyerek paylaşımda bulundu.

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