Şahan Gökbakar'dan Atatürk'lü paylaşım! Seçim iptaline tepki gösterdi!
Şahan Gökbakar, YSK'nin kararıyla İstanbul seçimlerinin iptal olmasına Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşarak isyan etti.
YSK, İstanbul seçimlerini yenilenerek tekrarlanmasına karar verdi. YSK'nin İstanbul seçimlerini yenilenmesinin ardından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Artık konuşma vakti. Sanatçı da konuşacak, iş insanı da konuşacak." çağrısında bulundu. İmamoğlu'nun açıklamasının ardından ünlü isimlerden peş peşe destek mesajları geldi.
Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi. Şahan Gökbakar: "Hepimiz gülüyoruz senin gibi güzel adam... Sen onca düşmana, onca yokluğa, onca gericiye, onca haine, onca alacağa, onca korkağa, onca sahtekara, bezirgana, şarlatana, satılmışa rağmen yılmadan, umudunu kaybetmeden, bin bir zorlukla kurduysan bu Cumhuriyeti
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dediysen ve bizi de bunu koruyun ne olursa olsun gençler diye görevlendirdiysen hitaben de, tamamdır...
Merak etme... Ne olursa olsun güzel adam, ne olursa olsun" diyerek paylaşımda bulundu.