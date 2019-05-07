Fatih Portakal YSK karar anına sevindi Fox Ana Haber'de büyük mutluluk
YSK'nın önceki gün, İstanbul'daki seçim sonuçlarının yenilenmesine karar vermesi tüm gözleri 23 Haziran'a çevirirken, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber dünün en karlı çıkan haber programı oldu.
6 Mayıs 2019 Reyting sonuçlarında, normal günlerde eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti. Her Pazartesi reyting sonuçlarında lider gelen Çukur, yerini Fatih Portakal ile Fox Ana Haber'e bıraktı. Dün akşam saatlerinde İstanbul seçimleri ile ilgili gelen son dakika haberinin zamanlaması, böylelikle Fatih Portakal'ın haber programına yaramış oldu.
Fatih Portakal’ın sunuculuğunu üstlendiği Fox Ana Haber, Total reyting sonuçlarında 8.11 alarak her Pazartesi lider gelmeyi başaran Çukur dizisini geçti. Hafta içi her akşam yayınlandığı Fox TV ile ilk üçü zorlayan Fatih Portakal ile Fox Ana Haber, son olarak 31 Mart seçim gününde tüm kanalları adeta ezmişti.
AB Reyting sonuçlarında da ilk sırada fark attığı görülen Fatih Portakal ile FOX Ana Haber, Çukur, Zalim İstanbul, Söz, Yasak Elma ve Vuslat gibi dizileri geride bırakmayı başardı.
YSK kararı ile tercih edildi: Gün içerisinde en çok izlenen haber kanalı olarak gösterilen Fox Ana Haber’in, dün akşamki bölümünün reytinglerde birinci sıraya yerleşmesi ise YSK’nın İstanbul seçimlerinin iptalini açıklamasına bağlandı.