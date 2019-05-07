Fatih Portakal YSK karar anına sevindi Fox Ana Haber'de büyük mutluluk

6 Mayıs 2019 Reyting sonuçlarında, normal günlerde eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti. Her Pazartesi reyting sonuçlarında lider gelen Çukur, yerini Fatih Portakal ile Fox Ana Haber'e bıraktı. Dün akşam saatlerinde İstanbul seçimleri ile ilgili gelen son dakika haberinin zamanlaması, böylelikle Fatih Portakal'ın haber programına yaramış oldu.