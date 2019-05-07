Bergüzar Korel seçim kararının ardından isyan etti! ''Hiçe sayılmış hissediyorum...''
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, YSK'nın seçim kararının ardından sosyal medya hesabından ''Kendimi çöp gibi hissediyorum'' diyerek duygularını dile getirdi.
YSK'nin verdiği kararla İstanbul seçimleri iptal edildi. Karara ünlü isimler sosyal medyadan tepki gösterdi. Bu isimlerden biri de Bergüzar Korel oldu. Korel, kararın ardından sosyal medya hesabından isyan etti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getiren güzel oyuncu şu cümlelerle düşüncelerini ifade etti:
Bir vatandaş olarak sorularım; sandıktan çıkanı kabul edeceksiniz güveneceksiniz dendi güvendim. Bir vatandaş olarak; oy vereceksiniz oy vermek vatandaşlık görevidir dendi oyumu verdim. Bir vatandaş olarak aynı zarf içinde verdiğim tüm oylar geçerli sayıldı ama büyükşehir şaibeli... Seçim güvenliği? O zaman önceki seçimlerde verdiğim oylar?
Bir vatandaş olarak; kendimi çöp gibi hissediyorum... Hiçe sayılmış hissediyorum... Sevilmediğimi hissediyorum... Sayılmadığımı hissediyorum... Yıllardır bu ülkenin ekmeğini yiyen, vatanını seven, tüm vatandalık görevlerini sonuna kadar yerine getiren, bir birey olarak acı çekiyorum...
Dediğiniz her şeyi yaptım. Yine olmadı. Vatanımı toprağımı çok seviyorum. Ben yine yılmadan sonuna kadar bana verilen görevi yerine getireceğim. Oyumu vereceğim.