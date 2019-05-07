HABER /  POLİTİKA

AK Parti hızlı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında seçim toplantısı

AK Parti hızlı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında seçim toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, Binali Yıldırım, AK Parti il yöneticileri ve bazı bakanlarla birlikte seçim değerlendirme toplantısı yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısına katıldıktan sonra İstanbul'a geçti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığına sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, parti yöneticileri ve bazı bakanlarla bir araya geldi. 

Toplantıdaki isimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen seçim toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da katıldı. Toplantı devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Herşey güzel olacak demişti! Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına ünlülerden yanıt
Foto Galeri Herşey güzel olacak demişti! Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına ünlülerden yanıt Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Havayolu şirketlerinden 23 Haziran İstanbul seçimleri için önemli karar
Havayolu şirketlerinden 23 Haziran İstanbul seçimleri için önemli karar
S-400 hava savunma sistemi! 100 Türk askeri Rusya'ya hareket edecek
S-400 hava savunma sistemi! 100 Türk askeri Rusya'ya hareket edecek
Fenerbahçe'de Max Kruse sesleri
Fenerbahçe'de Max Kruse sesleri
Datça Belediyesi'nden "23 Haziran'da Plaj" kararı!
Datça Belediyesi'nden "23 Haziran'da Plaj" kararı!
Ribery: 1 ya da 2 yıl sonra döneceğim
Ribery: 1 ya da 2 yıl sonra döneceğim
Gareth Bale istenmeyen adam ilan edildi
Gareth Bale istenmeyen adam ilan edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Oruçluyken hacamat yaptırmak orucu bozar mı?
Oruçluyken hacamat yaptırmak orucu bozar mı?
İran’dan yaptırımları atlatmak için yeni yol
İran’dan yaptırımları atlatmak için yeni yol
Sine-i Millet nedir sine-i millete dönünce ne olur?
Sine-i Millet nedir sine-i millete dönünce ne olur?
23 Haziran'daki seçim için tatilini iptal eden parasını alabiliyor mu?
23 Haziran'daki seçim için tatilini iptal eden parasını alabiliyor mu?
Oruçluyken boşalmak orucu bozar mı Diyanet cevabı
Oruçluyken boşalmak orucu bozar mı Diyanet cevabı
Oruçluyken kan vermek orucu bozar mı-2019 diyanet cevabı
Oruçluyken kan vermek orucu bozar mı-2019 diyanet cevabı
İYİ Parti'den İstanbul hamlesi! YSK'ya başvuru yaptı
İYİ Parti'den İstanbul hamlesi! YSK'ya başvuru yaptı
Oruçluyken adet olan kadının orucu bozulur mu?
Oruçluyken adet olan kadının orucu bozulur mu?
Yorumlar 3 yorum