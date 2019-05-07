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Oruçluyken hacamat yaptırmak orucu bozar mı?

Oruçluyken hacamat yaptırmak orucu bozar mı?

Oruçluyken hacamat yaptırmaki vücuttan kan aldırmak orucu bozar mı, Diyanet bu konuda ne diyor? Hacamat yapan kişinin orucu tehlikeye girer mi, Ramazan'da hacamat yaptırmak sakıncalı mı? İşte merak edilen soruların net cevabı

Sağlık sorunu ya da hastalık nedeniyle hacamat yaptırmak isteyen birinin orucu bozulur mu, hacamat yapan kişinin orucu tehlikeye girer mi, Ramazan'da hacamat yaptırmak sakıncalı mı? 

Kan aldırmak, vermek orucu bozmaz. Nitekim Hz. Peygamber, ihramlı iken ve oruçlu bulunduğu sırada kan aldırmıştır (Buharî, "Tıb", 11, "Sayd", 11, "Savm", 22). Ayrıca Hz. Peygamber: "Üç şey vardır orucu bozmaz: Kan aldırmak, kusmak, ihtilam olmak" (Tirmizi, "Savm", 24) buyurmuştur.

HACAMAT YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI: Bu iki hadis ve diğer rivayetler birlikte değerlendirildiğinde, “Hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulur” hadisinin “hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulma tehlikesiyle karşı karşıyadır.” şeklinde anlaşılmalıdır.

Zira hacamat yapan kişi emerek kanı aldığı için boğazına kan kaçma ihtimali, hacamat yaptıranın ise zayıf düşeceğinden yeme içme zorunda kalma ihtimali bulunmaktadır. Nitekim Enes b. Malik de, hacamat yaptırmanın oruçluyu zayıf düşüreceğinden dolay hoş karşılanmadığını söylemiştir. (Buhârî, “Savm”, 32) Bu itibarla, oruçlu iken kan vermek orucu bozmaz.

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