HABER /  EĞİTİM

e okul VBS sistemi girişi nasıl 2. dönem sınav sonucu sorgulama

e okul VBS sistemi girişi nasıl 2. dönem sınav sonucu sorgulama

Okulların kapanmasına az bir zaman kala öğrenciler 2. sınavlarına giriyor. Veliler ise sınav sonuçlarını okula gitmeden, anında öğrenmek için e okul VBS sistemi nasıl çalışır, sınav sonuçları nasıl öğrenilir sorusunun yanıtını arıyor. E okul VBS giriş sistemi ve sınav sonuç görüntüleme bilgileri haberimizde.

e okul veli bilgilendirme sistemi uygulamasına nasıl kayıt olunur, e okul nasıl kullanılır sorusu özellikle velilerin gündeminde. 2. yarıyılın sınavları başladı. Veliler ise sınav sonuçlarını e okul VBS sisteminden öğrenmek için E OKUL VBS girişi nasıl yapılır sorusunun yanıtını arıyor. Öncelikle veliler bilgisayar ekranından e okul VBS sistemini indirebileceği gibi akıllı telefonlarına da anında bu uygulamayı indirebilir. Akıllı telefonunuzun play store uygulamasından e okul'u kolayca indirebilirsiniz. Öğrencinizin doğum yılı, doğum yeri ve sınıf bilgilerini de girdikten sonra e okul sistemini telefonunuza yüklemiş olacaksınız. Okullar ise 14 Haziran cuma günü kapanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

E-OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR: Herhangi bir arama motorunda E-Okul’a giriş yapmak mümkün. T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmesi gerekiyor. Giriş butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine erişmiş olacaksınız.

e-okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Millî Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.

E OKUL GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR: E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No’, ‘Öğrenci Okul No’ ve ‘Resimdeki Rakamlar’ şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş’ seçeneğine tıkayınız.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kedinin saldırdığı belediye başkanına 100 dikiş attılar Yok artık dedirten o anlar
Kedinin saldırdığı belediye başkanına 100 dikiş attılar Yok artık dedirten o anlar
Fatma Barbarosoğlu ve Mustafa İslamoğlu'ndan seçim tepkisi!
Fatma Barbarosoğlu ve Mustafa İslamoğlu'ndan seçim tepkisi!
Godin veda etti gözyaşları sel oldu
Godin veda etti gözyaşları sel oldu
4 büyükler PFDK'lık oldu
4 büyükler PFDK'lık oldu
İYİ Parti'nin "İstanbul" başvurusuna YSK'dan karar!
İYİ Parti'nin "İstanbul" başvurusuna YSK'dan karar!
Galatasaray Babel'le 3 yıllığına anlaştı
Galatasaray Babel'le 3 yıllığına anlaştı
ÖNCEKİ HABERLER
Engelli maaşları ne zaman yatacak Mayıs ayı ödemesi
Engelli maaşları ne zaman yatacak Mayıs ayı ödemesi
İftar ve sahur için örnek menüler! Diyetisyen önerisi
İftar ve sahur için örnek menüler! Diyetisyen önerisi
Sine-i Millet nedir sine-i millete dönünce ne olur?
Sine-i Millet nedir sine-i millete dönünce ne olur?
65 yaş maaşı ne zaman yatacak mayıs ayı yaşlılık maaşı ödemesi
65 yaş maaşı ne zaman yatacak mayıs ayı yaşlılık maaşı ödemesi
Oruç manevi detoks için fırsat! Yemek dışında bunlara dikkat
Oruç manevi detoks için fırsat! Yemek dışında bunlara dikkat
YSK üyeleri kimler YSK üyelerini kim seçiyor isim isim YSK üyeleri tam liste
YSK üyeleri kimler YSK üyelerini kim seçiyor isim isim YSK üyeleri tam liste
AK Parti hızlı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında seçim toplantısı
AK Parti hızlı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında seçim toplantısı
Oruçluyken kan vermek orucu bozar mı-2019 diyanet cevabı
Oruçluyken kan vermek orucu bozar mı-2019 diyanet cevabı
Yorumlar