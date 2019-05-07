Fatma Barbarosoğlu ve Mustafa İslamoğlu'ndan seçim tepkisi!

YSK İstanbul seçimlerini iptal ederek yeni seçim tarihini 23 Haziran olarak belirledi. YSK'nın kararına AK Parti'nin kendi mahallesinden iki isim tepki gösterdi.

YSK kararı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Birçok ünlü sanatçı mesajlar paylaşarak Ekrem İmamoğlu’na destek verdi. Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölünürken kararın açıklandığı andan itibaren sosyal medya kullanıcıları mesaj yağmuru başlattı. Kimi çok sert tepki gösterirken, kimi destek verdi.

Fatma Barbarosoğlu ve Mustafa İslamoğlu'ndan tepki!

Karara tepki gösteren iki isim ise dikkatlerden kaçmadı. Bu isimler muhafazakar mahalledendi. Yeni Şafak Yazarı Fatma Barbarosoğlu ve Mustafa İslamoğlu, seçimlerin yenilenme kararına tepki gösterdiler

Barbarosoğlu: Bu seçimler yenilenmemeliydi!

Barbarosoğlu twitter hesabından 'Seçimler yenilenmemeliydi. Bu kaydı buraya düşüyorum’’ diyerek şu twiti attı:

Seçimler yenilenmemeliydi.Bu kaydı buraya düşüyorum ki yıllar sonra neden böyle söylediğimi izah etme hakkım elimde olsun.

Seçimlerin yenilenmesi bir milat olarak kalacak.Bu etkiyi en ziyade y kuşağında göreceğiz. — Fatma Barbarosoğlu (@Fatma_Barbaros) 7 Mayıs 2019

Mustafa İslamoğlu: Zulum bizdense ben bizden değilim!

Ünlü ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu ise ''Zulüm bizdense ben bizden değilim” sözleriyle karara tepki gösterdi.