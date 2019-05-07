4 büyükler PFDK'lık oldu

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi.

Süper Lig'de 31. haftanın ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi. Sevk kararlarıyla ilgili TFF'nin sitesinde yar alan açıklama şu şekilde;

"Hukuk Müşavirliği'nce 07.05.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 05.05.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş Kulübü'nün 05.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 05.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 06.05.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 06.05.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.05.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- GİRESUNSPOR Kulübü'nün 05.05.2019 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 05.05.2019 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 14/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR Kulübü Başkanı MURAT SANCAK'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- BANDIRMASPOR BALTOK Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR BALTOK-FETHİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- TOKATSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.05.2019 tarihli FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-TOKATSPOR A.Ş TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasına çıkmaması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR-MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- KASTAMONUSPOR 1966 Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR 1966-GÜMÜŞHANESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-MANİSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- MANİSASPOR Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-MANİSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu MERT ÇAPAR'ın 04.05.2019 tarihinde oynanan KÖRFEZSPOR KULÜBÜ-NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 3 Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.-KOZAN BELEDİYESPOR TFF 3 Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- GEBZESPOR Kulübü'nün 04.05.2019 tarihinde oynanan ERBAASPOR-GEBZESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.