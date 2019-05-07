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Godin veda etti gözyaşları sel oldu

Godin veda etti gözyaşları sel oldu

Atletico Madrid kaptanı Diego Godin, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Godin, veda konuşması yaparken gözyaşları sel oldu.

Atletico Madrid'de bir devir sona eriyor. Atletico Madrid ile 1'er Lig, Kral Kupası, İspanya Süper Kupası; 2 Avrupa Ligi ve 3 de UEFA Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan Diego Godin, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı.

Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı oyuncu, kararını açıkladığı basın toplantısında gözyaşlarını tutamazken, "Atleti benim ailem, kulübüm, evim. Hoşçakal demek çok zor. Burada harika zamanlar geçirdim ve herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

''Her zaman Atletico taraftarı olarak kalacağım''
Diego Godin, ayrılığıyla ilgili yaptığı konuşmada "İlk tercihim Atletico'da kalmaktı. Ancak kulüpten sonuç alamadım. Değişikler insanı olgunlaştırır. İnter'den gelen teklifi kabul ettim. Her zaman Atletico taraftarı olarak kalacağım." dedi.

Basın toplantısında Inter'e gideceğini açıklamayan Godin'in, 1 Temmuz'da İtalyan ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor. Godin'in, Inter'den yıllık 6.75 milyon Euro alacağı ve kulübün en çok kazanan ismi olacağı kaydedildi.  Godin'in ayrılığı Atletico Madrid defansında bir başka boşluk oluşturacak. Zira Fransız defans oyuncusu Lucas Hernandez, Haziran ayında 80 milyon sözleşme fesih bedeliyle Bayern Münih'e katılacak.

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