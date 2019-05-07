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İYİ Parti'nin "İstanbul" başvurusuna YSK'dan karar!

İYİ Parti'nin "İstanbul" başvurusuna YSK'dan karar!

YSK, İYİ Parti'nin İstanbul seçimlerinin tamamının yenilenmesi talebini reddetti.

İYİ Parti İstanbul kararının gözden geçirilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.

Asla burada kalmayacak

YSK kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İmamoğlu, "Bir avuç insanın yaptığı bu yanlışın asla burada kalmayacağını ve demokrasi yoluyla cevapların verileceği konusunda yol yürüyeceğimizi belirtmek istedim" ifadelerini kullandı. 

"Ramazanın ilk orucunu hak yiyerek açtınız"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin kararına tepki gösteren Akşener, 'Ramazanın ilk orucunu hak yiyerek açtınız, afiyet olsun. Yaptıkları hırsızlığı anlatırken utanıyorum. Allah şahidim olsun ki elimde taşıdığım demokrasi bayrağını and olsun ki yere düşürmeyeceğim' dedi.

YSK'nın iptal kararı 

YSK, dün yaptığı toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin AK Parti’nin yaptığı olağanüstü itirazı kabul ederek seçimi iptal etti.

Sandık kurullarındaki usulsüzlük iddiasına dayandırılan karar 4’e karşı 7 oyla alındı. Yenileme seçimi 23 Haziran Pazar günü yapılacak.

YSK, Büyükçekmece ve Maltepe ilçeleri seçimlerinin iptali için yapılan başvuruları ise reddetti.

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