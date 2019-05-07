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Şehit polis Ateş'in cenazesi Bayburt'a uğurlandı

Şehit polis Ateş'in cenazesi Bayburt'a uğurlandı

İstanbul Beşiktaş'ta 2016 yılında düzenlenen terör saldırısında yaralanan ve 2,5 yıldır tedavi gören polis memuru Muammer Ateş şehit oldu. Ateş'in cenazesi memleketi Bayburt'a uğurlandı.

BEŞİKTAŞ'ta 2016 yılında düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi göndüğü hastanede şehit olan polis memuru Muammer Ateş'in (31) cenazesi memleketi Bayburt'a gönderildi. 

Beşiktaş Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016'da oynanan futbol maçının ardından düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan ve yaklaşık 2.5 yıldır tedavi gördüğü hastane hayatını kaybeden Ateş için İstanbul Havalimanı apronunda tören düzenlendi. Şehit Ateş'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait cenaze nakil aracıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Şehidin İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda bekleyen ailesi de tören alanına geldi. Tören alanına gelen şehidin aile üyelerinin ve yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği ve gözyaşı döktüğü görüldü. 

Helallik alınmasından ve dua edilmesinden sonra şehit Ateş'in cenazesi tören mangası tarafından araçtan alınarak uçağa nakledildi. Törene şehidin Annesi Leyla Ateş, babası Orhan Ateş, amcası Kasım Ateş ve yakınları katıldı. Törende, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, İstanbul Havalimanı’ndan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan ve şehidin çok sayıda meslektaşı da törende hazır bulundu. 

Şehidin cenazesi törenin ardından Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 20.00'da Trabzon'a gönderildi. Şehit Ateş'in cenazesi oradan kara yoluyla memleketi Bayburt'a götürülecek.

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