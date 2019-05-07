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İYİ Parti'den İstanbul seçimleri için flaş hamle

İYİ Parti'den İstanbul seçimleri için flaş hamle

İYİ Parti, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimlerinin iptali için verdiği karar sonrası yeni hamleye hazırlanıyor. İYİ Parti bu kez İstanbul genelinde ilçe belediye başkanlık seçimleri dahil tümünün iptali için başvuruda bulunacak.

İYİ Parti, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimlerinin iptali için verdiği karar sonrası yeni hamleye hazırlanıyor. İYİ Parti bu kez İstanbul genelinde ilçe belediye başkanlık seçimleri dahil tümünün iptali için başvuruda bulunacak.

Kararı İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan twitter hesabından paylaştı. Aslan, İstanbul seçimlerinin iptali için YSK'ya başvuru yapacaklarını duyurdu.

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