Bodrum'a 23 Haziran'da "kar yağacak diyorlar"

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir seçimlerini iptal etmesinin ardından 23 Haziran için Bodrum ve Datça Belediyeleri tatile gelecek İstanbullular için kar ve fırtına uyarısı yaptı.

YSK'nın İstanbul Büyükşehir seçimlerini iptal etmesinin ardından tatil rezervasyonları için Bodrum ve Datça Belediyelerinden hava durumu uyarısı geldi.

Bodrum Belediyesi'nin twitter hesabından yapılan paylaşımda 23 Haziran'da İstanbul'dan tatil için ilçeye gelecekler için kar yağışı uyarısı yaptı. Paylaşımda 23 Haziran'da Bodrum'da kar yağışı beklendiği belirtilerek gelmek isteyenler için 24 Haziran tarihi verildi.

Benzer bir paylaşımda CHP'li Datça Belediyesinden geldi. Twitter'dan yapılan paylaşımda İstanbul Büyükşehir seçimlerinin yapılacağı 23 Haziran'da 23 Haziran'da ilçedeki tüm plajların aynı anda yaşanacak kar ve kum fırtınası nedeniyle kapalı olacağı duyuruldu. Tweette "Sevgili İstanbullular gelecek için tercihinizi lütfen sandığa taşıyın. Bizler Datça tatilinizden en güzel anılarla dönmeniz için sizi bekliyor olacağız" mesajı paylaşıldı.