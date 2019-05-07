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AB'den Brexit eleştirisi: Bizim yüzümüzden oldu

AB'den Brexit eleştirisi: Bizim yüzümüzden oldu

Brexit yanlılarının yalanlarına AB müdahale etmeliydi diyen AB Komisyon Başkanı Juncker, İngiltere bizim yüzümüzden Brexit sürecini başlattı dedi.

Yılan hikayesine dönen İngiltere'nin AB'den çıkma Brexit sürecini başlatan 2016'daki referandumla ilgili Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker özeleştirilerde bulundu.

Brexit referandumundan üç yıl sonra Avrupa Komisyonu Başkanı'ndan "AB'nin müdahale etmemesi hataydı, çünkü ayrılık yanlılarının yaydığı yalanları bir tek biz düzeltebilirdik" açıklaması geldi.

Referandumun az farkla birlikten çıkıştan yana sonuçlanmasında, AB karşıtlarının arşa çıkan yalanları önemli rol oynamıştı.

"İç işlerimize karışmayı dediler karışmadık"
Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Juncker, özeleştiri yaptı. Brexit referandumu öncesi kendisinin de sessiz kalmasını 'hata' olarak niteleyen Juncker, dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron'ın "İç işlerimize karışmayın" uyarısına AB kurumlarının uyduğunu belirtti.


Avrupa Komisyonu Başkanı, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu: "Küresel ekonomi olumsuz etkileniyor bundan. Dünyanın karşılaştığı ekonomik sorunlar, büyük ölçüde ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları üzerinden okunmalı. Eğer yatırımcılar bu sorunun kısa vadede çözüleceğine inanmazsa, Atlantik'in her iki yakasında da yatırım iştahı zayıflayacaktır."  ABD Başkanı Donald Trump'ı da eleştiren Juncker, "ABD ile AB arasındaki ticari ilişkilerde ABD Başkanı'na güvenebileceğimizi düşünmüyorum" dedi.

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