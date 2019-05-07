Fikret Orman yönetimde değişikliğe gidiyor

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'nın hafta sonu yapılacak seçim öncesinde mevcut yönetiminde değişikliğe giderek daha önce yöneticilik yapmamış fakat güçlü bir yönetim oluşturması bekleniyor.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde derbi mağlubiyetinin yaralarını sarmak için izin yapıyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş, oyuncularının mental olarak dinlenebilmeleri için Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına çarşamba günü başlama kararı verdi.

Siyah Beyazlı futbolcuların derbi mağlubiyetinden dolayı üzgün oldukları fakat kalan 3 maçta 3 galibiyet alarak ligi en iyi şekilde bitirmek istediklerini teknik heyete ilettikleri öğrenildi.

Başkan Fikret Orman ise hafta sonu yapılacak seçim öncesinde listesine son dokunuşları yapıyor. Başkan Orman'ın mevcut yönetiminde değişikliğe giderek daha önce yöneticilik yapmamış fakat güçlü bir yönetim oluşturması bekleniyor.