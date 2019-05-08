Liverpool Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı golleri ve geniş özeti

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçını 3-0 kaybeden Liverpool, rövanş maçında Anfield Road'ta Barcelona’yı konuk etti. Cüneyt Çakır’ın yönettiği mücadelede Liverpool, Barcelona'yı 4-0 mağlup etti ve inanılmaz geri dönüşü tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Cüneyt Çakır'ın yönetiği karşılaşmada Liverpool, ilk maçta 3-0 kaybettiği Barcelona'yı 4-0 mağlup etti ve İstanbul mucizesini bir kez daha başararak adını finale yazdırdı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yazılan tarih Anfield çimlerinde tekrarlandı.

Geçtiğimiz hafta Camp Nou'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 3-0'lık skorla kazanmış ve Anfield Road'da bu üstünlük ile gelmişti. Ancak Liverpool evindeki karşılaşmaya golle başladı. Dakikalar 7'yi gösterdiğinde Liverpool Origi ile fileleri havalandırdı ve bu gol aynı zamanda ilk yarının skorunu da belirledi. Origi attığı golle de Divock Origi, Şampiyonlar Ligi tarihinde Liverpool formasıyla gol atmayı başaran 50. farklı oyuncu oldu. Barcelona ilk yarıda Messi ve Suarez ile Liverpool kalesinde etkili olmasına karşın ilk yarıda ağları havalandıramadı.

Liverpool ikinci yarıya da oldukça etkili başladı. İkinci yarıda Andrew Robertson'un yerine oyuna dahil olan Wijnaldum ile 54. ve 56. dakikalarda 2 gol bulan ev sahibi ekip skoru da 3-0'a getirdi. Anfield'daki tarihi gecede Liverpool'a finali getiren golü ise 78. dakikada Origi kaydetti.