İmamoğlu kaldırmıştı İBB yapılacağını duyurdu

Mazbatası YSK kararıyla iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki kitap fuarıyla ilgili kararı yeni yönetimle birlikte kaldırıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Dini Yayınlar Fuarı ile ilgili kararı YSK kararı sonrası kaldırıldı. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, fuarın aynı yerinde İstanbullularla buluşacağını açıkladı.

Mehmet Tevfik Göksu, twitter'dan yaptığı açıklamada 37 yıldır her Ramazan'da kurulan Dini Yayınlar Fuarı'nın YSK'nın İmamoğlu'nun mazbatasını iptal etmesinin ardından yeniden kurulacağını açıkladı. Göksu paylaşımında gelişmeyi "olması gereken oldu" mesajıyla duyurdu.