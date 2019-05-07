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Davutoğlu'ndan İstanbul mesajı: Demokrasiyi yıpratmayın

Davutoğlu'ndan İstanbul mesajı: Demokrasiyi yıpratmayın

Ahmet Davutoğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinden sonra durum değerlendirmesi yaptı. Davutoğlu, yorumunda demokrasiyi daha fazla yıpratmayın dedi.

YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararına ilişkin bir açıklama da Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

Ahmet Davutoğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin kararına sosyal medya medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı demokrasimizi yıpratıyor değerlendirmesinde bulundu.

"En büyük kayıp seçimlerin değil değerlerin kaybolması"

Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Türk siyasi hayatının ve demokrasisinin tüm eksiklerine rağmen en önemli gücü sandığın meşruiyetidir. Ülkemizi en zor zamanlardan, kritik eşiklerden çekip çıkaran milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradesi olmuştur. Siyasî geleneğimizin en temel değeri de, son sözün sandıkta tecelli eden millet iradesine ait olmasıdır. Mazereti ve gerekçesi ne olursa olsun 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı bu temel değerlerimizin zedelenmesine yol açmıştır. Adil, kurallara uygun seçimler demokrasinin olduğu kadar ortak aidiyet bilincimizin de referans noktasıdır. YSK’nın kararı ise evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırmakta, bu bilince zarar vermektedir.

Demokrasiyi yıpratmayın

Siyasî hareketler için en büyük kayıp seçimlerin değil toplumsal vicdanda ahlakî üstünlüğün kaybedilmesidir.  Şimdi yapılması gereken; ülkemize yakışan olgunlukla seçim sürecini yürütmek, gerilim ve kutuplaşmadan uzak durarak demokrasimizin daha fazla yıpranmasına engel olmaktır."

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