Abdullah Gül YSK'nın kararını 367 kararına benzetti olay açıklama

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesiyle ilgili 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sessizliğini bozdu ve gündeme oturan bir eleştiri getirdi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yüksel Seçim Kurulunun İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararıyla ilgili açıklama yaptı. Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi'nin 2007 yılındaki haksız "367 Kararı" karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu'nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız." ifadelerini kullandı.